Новости IT-бизнес 25.01.2024 в 09:42 comment views icon

Квартальний фінзвіт Tesla: чистий прибуток $7,9 млрд. Темпи зростання у 2024 році «можуть бути значно нижчими»

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Юрій Орос

Автор новин

Квартальний фінзвіт Tesla: чистий прибуток $7,9 млрд. Темпи зростання у 2024 році «можуть бути значно нижчими»

Tesla сообщила о чистой прибыли в размере $7,9 млрд. на $25,2 млрд. выручки в четвертом квартале 2023 года. Эти цифры свидетельствуют о росте дохода по сравнению с $24,3 млрд за аналогичный период в прошлом году.

Маржа прибыли компании несколько улучшилась, но все еще остается ниже, чем годом ранее. Компания сообщила о рентабельности на уровне 8,2%, что чуть больше 7,6% в предыдущем квартале, но меньше, чем в прошлом году, когда она составляла 16%.

Ранее Tesla имела историческую норму прибыли, иногда достигающую 20%, но ряд снижений цен привел к тому, что ее когда-то хваленая норма прибыли упала до более приземленного уровня, что вызывает беспокойство у инвесторов.

Еще один фактор – теперь меньше автомобилей Tesla имеют право на федеральную налоговую скидку на электромобили благодаря новым правилам поставки материалов для аккумуляторов. Спортивная версия Model 3 performance, версия Model X long-range и три версии Model Y по-прежнему имеют право на полную налоговую скидку в размере $7 500.

Это был довольно значимый квартал для компании, с долгожданным выпуском Cybertruck. Но недавние громкие истории, такие как замена компанией Hertz части своего автопарка Tesla на автомобили с бензиновым двигателем и сбои в работе сети зарядных станций Tesla в холодных городах, как Чикаго, усугубили перспективы компании в 2024 году, передає The Verge.

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Tesla также сталкивается с экзистенциальной проблемой потери своего места ведущего мирового производителя электрокаров через BYD. Китайская компания заявила, что в 2023 году произвела 3,02 млн электромобилей по сравнению с 1,81 млн автомобилей Tesla. Однако цифры BYD включают 1,6 млн электромобилей и 1,4 млн гибридных транспортных средств, поэтому Tesla все еще может претендовать на первенство среди производителей чистых электромобилей.

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Компания также прогнозирует, что темпы ее роста в 2024 году могут быть значительно ниже, чем в 2023 году, поскольку она работает над запуском транспортного средства следующего поколения.

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