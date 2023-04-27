Киберполиция разоблачила группу мошенников, которая обокрала 70 человек более чем на 300 тыс. по схеме «Друг просит занять денег»

Киберполиция разоблачила группу мошенников, которые выманивали деньги у доверчивых украинцев, используя схему «Друг просит взаймы».

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Шестеро жителей Каменского и Верховцевого (Днепропетровская область) искали в мессенджерах открытые групповые чаты и создавали фейковые страницы участников. Они пытались полностью копировать оформление профиля, включая имя пользователя, описание, фото аккаунта. Далее с аккаунтов-клонов мошенники писали другим участникам чатов и просили одолжить деньги или приобщиться якобы к благотворительному сбору для военных.

С помощью этой схемы «Друг просит взаймы» злоумышленники смогли обмануть около 70 человек, а общая сумма присвоенных средств превысила 300 тыс. грн. Правоохранители провели обыски по местам жительства и в автомобилях фигурантов. При этом были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности.

Организатору и соорганизатору этой мошеннической схемы объявлено о подозрении по ч. 3 ст.190 (Мошенничество) УК Украины. После проведения осмотров и экспертиз изъятой техники будет решаться вопрос о подозрении другим участникам группы.

Согласно ч. 3 ст. 190 УК мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, карается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет. Если мошенничество совершено организованной группой, или причинен вред в особо крупных размерах, согласно ч. 4 ст. 190 УК Украины предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Чтобы не пострадать от аналогичных схем, киберполиция рекомендует пользователям настроить параметры приватности в мессенджерах.

Источник: Киберполиция