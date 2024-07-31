Фанат залез на Tesla Cybertruck, чтобы доказать его прочность — раздавил лобовое стекло и сделал вид, что все нормально

Илон Маск утверждает, что Tesla Cybertruck является самым прочным авто, которое можно купить за деньги — несмотря на многочисленные проблемы. Фанат электропикапа доказал, что машина не такая уж крепкая, а некоторые люди слишком самоуверенны.

Реальность часто отличается от слов фанатов — как и в этот раз. Автор видео решил доказать прочность лобового стекла Cybertruck, для чего ходил по двум машинам ногами. Но что-то пошло не так, а он сделал вид, что ничего не произошло.

«Эта вещь создана, чтобы служить долго. Я просто сейчас хожу по ней», — с этими словами он вылез на капот, а потом на стекло.

Одно из наибольших в отрасли, лобовое стекло Cybertruck заметно прогибается, также слышен треск. Можно заметить трещину вдоль его правой стороны. Эта ошибка фактически может стоить $1900 и, вероятно, выведет пикап из строя на долгое время.

Несмотря на все это, автор видео просто ведет себя так, будто ничего не произошло.

Благодаря многочисленным проблемам Tesla Cybertruck, и не в последнюю очередь из-за отношения к самому Илону Маску, авто сейчас не слишком популярно и является постоянным объектом для шуток. Это очень не нравится автору.

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«Это так смешно, это самая американская машина. Вы все ненавидите этот пикап, хотя он переосмысливает то, чкакими они должны быть. Tesla производит большинство автомобилей, сделанных в Америке в этот период», — фанат продолжает защищать автомобиль даже после того, как раздавил стекло.

Действительно, фанатизм иногда может быть в буквальном смысле слепым и разрушительным. Если что-то нравится — это не значит, что оно безупречно.

Источник: The Byte

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