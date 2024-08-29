Ирония судьбы: Tesla Cybertruck загорелся после того, как протаранил пожарный гидрант

Электрический пикап Tesla загорелся после того, как врезался в устройство, предназначенное непосредственно для тушения пожаров.

Наезд Cybertruck на пожарный гидрант произошел в Харлингене, штат Техас, возле местного магазина Bass Pro Shop. Далее, по словам очевидцев, машина вспыхнула — пожарные, которые сразу приехали на место, потушили огонь только со второй попытки, залив транспортное средство большим количеством воды.

О водителе в отчете полиции не упоминают, и не уточняют были ли пострадавшие.

Интересно, что на прошлой неделе Tesla опубликовала подробные инструкции для спасения Cybertruck в подобных случаях:

«Не рекомендуется использовать противопожарную пену, а для охлаждения корпуса батареи следует использовать только воду».

Как отмечает Futurism, ссылаясь на отчет начальника отдела пожарной охраны Остина Тейера Смита от 2021 года, автомобили Tesla могут потребовать от 30 000 до 40 000 галлонов воды для тушения — примерно в 40 раз больше, чем требуется для тушения автомобиля с ДВС.

Последний случай — это уже второй пожар с участием Cybertruck. Предыдущий, к сожалению, закончилась смертью водителя (он не справился с управлением, протаранил бетонную трубу и сгорел в машине).