Киевское iOS-приложение аренды квартир bird заработало во Львове

Во Львове с сегодняшнего дня заработало iOS-приложение для аренды квартир bird (не путать с американским сервисом проката электросамокатов) — разработчики приурочили расширение географии доступности к четвертой годовщине сервиса. Обновление уже доступно в App Store.

Это стало возможным благодаря гранту, который недавно получила команда bird от Google в рамках инициативы Google for Startups. В bird рассказали, что, получили невероятное количество запросов на разные города Украины, но выбрали Львов, исходя из спроса на аренду жилья в городе.

bird — сервис для поиска аренды квартир, который запустила команда ЛУН в 2018 году. Фактически это агрегатор, собирающий объявления с более чем 20 сайтов недвижимости. Разработчики называют приложение первым в своем роде с искусственным интеллектом. До 2022 bird работал исключительно в Киеве, а ранее в этом году сервис вышел на международный рынок и запустился в Лондоне. Приложение имеет 230 000 пользователей, а его рейтинг в App Store составляет 4,9 балла из 5.

Одно из главных отличий и преимуществ Bird — удобная 3D-карта и простые фильтры, которые помогают отсортировать квартиры по квадратуре, выбрать новостройки или дома старого жилого фонда. Что касается заявленного «искусственного интеллекта», то речь идет об интеллектуальных алгоритмах, которые удаляют с сервиса дубликаты и показывают только актуальные варианты.

Отдельно разработчики вспоминают новую функцию под насмешливым названием «бабцін ремонт», которая отфильтрует жилье по интерьеру и мебелью, а также возможность выделить район, где в первую очередь интересует аренда жилья, просмотреть имеющиеся варианты и подписаться на обновление. При необходимости пользователи могут получать уведомления о новых квартирах в том или ином районе.

В 2019 году bird получил две премии Red Dot, а лондонское приложение получило отличие product hunt of the day и of the week в июне 2022 года.