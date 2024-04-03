«Киевстар ТВ» запустил фильмы и сериалы от Amazon с украинской озвучкой

Платформа «Киевстар ТВ» отныне предлагает видеоконтент от Amazon с украинской озвучкой. Благодаря этому украинцы могут легально смотреть фильмы и сериалы на украинском языке, созданные по заказу Amazon Prime.

На платформе появятся 11 фильмов и 3 сериала. Некоторые из них уже доступны для просмотра. В частности, сейчас можно посмотреть первый сезон сериала «Удивительная миссис Мейзл». Всего зрителей ждет 5 сезонов, которые будут появляться на платформе постепенно.

Также на «Киевстар ТВ» можно посмотреть такие фильмы от Amazon, как драматическое фэнтези «Блаженство», романтический фильм ужасов с участием Тимоти Шаламе «Вместе с костями», ромком «Поездка в Америку-2», боевик-триллер «7500» и научно-фантастический боевик «Война завтрашнего дня».

Отмечается, что «Киевстар ТВ» инвестировала средства в собственную украинскую озвучку фильмов и сериалов от Amazon, которую осуществляет 1+1 Production.

«Украиноязычный контент всегда был и остается приоритетным для Киевстар ТВ. Мы являемся лидером среди ОТТ-платформ по количеству контента, произведенного в Украине, и стараемся обеспечивать пользователей качественной озвучкой международного контента. На Киевстар ТВ всегда есть что-то новое для украинского зрителя, какие бы жанры и темы это ни были», — прокомментировал СЕО «Киевстар ТВ» Павел Рыбак.

Посмотреть фильмы и сериалы Amazon можно со смартфона, ноутбука, планшета или Smart TV. Для этого нужно загрузить соответствующее приложение и оформить подписку на «Киевстар ТВ» по пакетам «Базовый», «Семейный» или «Премиум HD».