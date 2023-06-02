«Київ Цифровий» и «ЛУН Місто» создали карты укрытий Киева, в которых можно переждать воздушную тревогу

Май оказался особенно богат на обстрелы Киева со стороны российских террористических войск. Чуть ли не каждую ночь в столице раздаются сирены воздушной тревоги и звуки работы ПВО, а охранники неба сбивают дроны и ракеты, которыми оккупанты пытаются уничтожать Украину. К сожалению, иногда из-за обстрелов министерства убийств рф случаются трагедии, которые еще раз подчеркивают необходимость находиться в укрытиях во время воздушных тревог.

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Чтобы жителям Киева было проще найти ближайшее укрытие, сервисы «ЛУН Місто» и «Київ Цифровий» запустили карты, указывающие на расположение таких безопасных мест. Напомним, недавно на «ЛУН Місто» появилась интерактивная карта заведений с укрытиями, где можно переждать воздушную тревогу.

Новая карта укрытий от «ЛУН Місто» представляет собой сервис общественного мониторинга убежищ Киева. На карту нанесены официальные и неофициальные укрытия столицы. Благодаря этому каждый желающий может проверить, открыто ли укрытие и оставить отзыв.

Приложение «Київ Цифровий» предлагает собственную карту укрытий. На первый взгляд, она совпадает с картой «ЛУН Місто». Однако версия от «Київ Цифровий» имеет одно существенное преимущество – она доступна офлайн на пользовательском устройстве и может использоваться даже без интернет-доступа. Чтобы воспользоваться ею, нужно обновить приложение и один раз зайти в него. После этого карта автоматически загружается в фоновом режиме.

Дополнительно отмечается, что в обновленной версии карты разработчики добавили возможность сообщить о закрытом или недоступном укрытии.

«Вдруг укрытия нет или оно закрыто, выберите его на карте и нажимайте в информационной карточке «Пожаловаться на укрытие», – говорится в приложении.

Ответственный департамент получит данную информацию и сможет исправить ситуацию.