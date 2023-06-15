«Київстар» больше не тарифицирует трафик DeepStateMap

Оператор «Київстар» сообщил, что в дальнейшем он не будет тарифицировать мобильный интернет, используемый для работы приложения DeepStateMap. Следовательно, пользователи смогут следить за освободительным продвижением ВСУ и очисткой украинской земли от захватчиков, не используя мегабайты мобильного трафика.

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Напомним, DeepStateMap – это популярное приложение, отражающее карты боевых действий в Украине. Команда сервиса публикует проверенную информацию, позволяющую следить за ходом военных действий российско-украинской войны, расположением российских подразделений и их передвижениями. Карта цитируется и используется для визуализации военных действий в украинских и мировых СМИ. По своим возможностям приложение DeepStateMap не уступает функциональным возможностям сайта. Оно позволяет не только отслеживать продвижение военных и расположение российских подразделений, но и может проверять зону поражения различной военной техникой и т.п.

Запущенное в марте, приложение DeepStateMap уже привлекло более 170 тыс. пользователей. Оно доступно для мобильных платформ Android и iOS.

Добавим, что кроме DeepStateMap «Киевстар» также не тарифицирует трафик в приложениях «Дія», Helsi.me, «Укрзалізниця» и сайте Минздрава Украины. Со временем оператор планирует запустить возможность пользоваться браузерной версией DeepStateMap без тарификации трафика.