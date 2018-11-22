Лаунчер Microsoft Launcher для Android научился контролировать «цифровое здоровье» – время, проводимое со смартфоном

Можно сказать, что у Microsoft уже нет действующей мобильной операционной системы. Тем не менее, компания продолжает выпускать и улучшать приложения и сервисы для других популярных мобильных ОС.

В новой бета-версии лаунчера Microsoft Launcher 5.1 для Android появилась функция контроля «цифрового здоровья». Она позволяет контролировать использование смартфона владельцем: общее время работы дисплея, количество разблокировок устройства, продолжительность каждой сессии работы с гаджетом. Таким образом, пользователь может получить наглядную информацию о том, как часто и как много он работает со смартфоном.

Microsoft Launcher 5.1 has a built in Digital Health feature :O pic.twitter.com/J6mj97QS04 — Zac Bowden (@zacbowden) 21 ноября 2018 г.

Новая версия Microsoft Launcher 5.1 содержит и некоторые другие улучшения. Например, добавлена возможность вызова голосового управления командой «Hey Cortana» прямо из лаунчера. Кроме того, реализована синхронизация заметок Sticky Notes и задач To-Do между всеми устройствами пользователя. Microsoft Launcher совместим со смартфонами, работающими под управлением операционной системы Android 4.2 или более поздних версий.

Источник: Engadget