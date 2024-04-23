Легендарный «Вояджер-1» «позвонил» домой после 5 месяцев отсутствия связи

20 апреля космический корабль NASA «Вояджер-1», который сейчас находится за пределами Солнечной системы, обновил данные о состоянии своего «здоровья» — и прислал вполне пригодную для анализа информацию после того, как в течение 5 месяцев транслировал сплошную тарабарщину. Это касается информации о состоянии бортовых инженерных систем корабля.

«Вояджер-1» был запущен в 1977 году и через 35 лет после этого стал первым объектом, созданным человеком, который покинул Солнечную систему и вошел в межзвездное пространство. Через 6 лет в 2018 году его космический собрат «Вояджер-2» также вышел за пределы Солнечной системы.

К счастью, «Вояджер-2» все еще работает и хорошо «общается» с Землей. А вот в обмене информацией с «Вояджером-1» 14 ноября 2023 года произошел сбой. Космический аппарат начал передавать бессмысленный поток двоичного кода. В начале этого года считалось, что из-за ошибки памяти, возникшей в бортовой системе Flight Data System (FDS), связь с кораблем потеряна навсегда.

В марте команда операторов NASA «Вояджер-1» отправила цифровой запрос космическому кораблю, побуждая его подсистему FDS отправить полное считывание памяти обратно домой. Этот дамп памяти показал инженерам, что «сбой» является результатом поврежденного кода, который содержится на одном чипе, составляющем около 3% памяти FDS. Потеря этого кода сделала научные и инженерные данные «Вояджера-1» непригодными для использования.

Поскольку заменить поврежденный чип памяти на космическом корабле, находящемся на расстоянии 24 млрд км от Земли, физически невозможно, пришлось искать другие пути решения проблемы. Было решено удаленно переразместить код, хранившийся в поврежденном чипе, в других участках памяти FDS. Поскольку ни один раздел памяти не является достаточно большим, чтобы полностью вместить этот код, команда решила разделить его на секции и хранить эти части отдельно. Для этого им также пришлось настроить соответствующие разделы хранилища, чтобы убедиться, что добавление этого поврежденного кода не приведет к прекращению работы этих областей по отдельности или совместной работы в целом. В дополнение к этому, сотрудники NASA также должны были обеспечить обновление любых ссылок на местоположение поврежденного кода.

18 апреля 2024 года команда начала отправлять код в новое место в памяти FDS. Это был кропотливый процесс, поскольку радиосигналу требуется 22,5 часа, чтобы преодолеть расстояние между Землей и «Вояджером-1», а затем требуется еще 22,5 часа, чтобы получить сигнал от корабля.

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Однако к субботе 20 апреля команда подтвердила, что их модификация сработала. Впервые за 5 месяцев ученые смогли связаться с «Вояджером-1» и проверить его исправность. В течение следующих нескольких недель команда будет работать над настройкой остального программного обеспечения FDS и стремиться восстановить части системы, которые отвечают за упаковку и возвращение жизненно важных научных данных из-за пределов Солнечной системы.

Источник: space