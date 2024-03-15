Наука и космос Новости 15.03.2024 в 12:14 comment views icon

«Вояджер-1» ненадолго вышел на связь и дал надежду на возобновление исторической миссии NASA

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Катерина Даньшина

Автор новостей

«Вояджер-1» ненадолго вышел на связь и дал надежду на возобновление исторической миссии NASA

Еще месяц назад считалось, что 46-летний космический зонд «потерян» из-за ошибки памяти. Фактически связь с аппаратом была, но не имела смысла — его сообщения состояли из сплошной «тарабарщины».

В начале марта космический корабль «Вояджер-1» прислал несколько иной сигнал, который потенциально может помочь в возобновлении миссии. Инженеры Лаборатории реактивного движения NASA изучают различия в последнем и предыдущих сообщениях, чтобы узнать, почему корабль отправлял «нечитабельный» поток данных в последние месяцы.

Как сообщает NASA, «Вояджер-1» отправил новые данные в ответ на предварительно отправленную команду, которая «мягко» предлагает бортовой системе Flight Data System (FDS) «опробовать различные последовательности в своем программном пакете на случай, если проблема может быть решена путем обхода поврежденных разделов».

FDS собирает данные с научных приборов «Вояджера», а также инженерные данные о состоянии космического корабля и объединяет их в единый пакет, который передается на Землю через одну из подсистем зонда — блок телеметрической модуляции (TMU) — в двоичном коде. Команда подозревает, что аномалия с «тарабарщиной» может быть связана с тем, что FDS и TMU имеют проблемы со связью друг с другом и в результате блок телеметрической модуляции отправляет данные в повторяющемся шаблоне единиц и нулей.

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«Вояджер-1» запустили в 1977 году, менее чем через месяц после того, как его зонд-близнец «Вояджер-2» начал собственное путешествие по космосу. В августе 2012 года «Вояджер-1» отправился в межзвездное пространство и стал первым космическим аппаратом, который покинул гелиосферу.

«Вояджер-1» сейчас находится на расстоянии 24,4 млрд км от Земли и летит со скоростью 61 155 км/ч. Учитывая расстояние, сейчас необходимо около 2-х дней, чтобы отправить или получить сообщение от аппарата.

«Использование этой информации для разработки потенциального решения и попытки воплотить его в жизнь займет время», — говорят в агентстве.

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