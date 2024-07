Легкие и производительные: 9 новых ноутбуков Acer Swift уже в Украине по цене от 42,3 тыс. грн

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Компания Acer сообщила о начале продаж в Украине сразу девяти новых ноутбуков семейства Swift. Разнообразные модели подойдут как поклонникам компьютерных игр и онлайн-развлечений.

Acer Swift Edge 16

Легкий 16-дюймовый ноутбук Acer Swift Edge 16 получил металлический корпус из прочного сплава. Его вес составляет 1,23 кг. Устройство содержит 8-ядерный процессор AMD Ryzen с графическим ядром Radeon, до 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и хранилище до 2 ТБ. OLED-дисплей True Black 500 3.2 К (3200х2000 пикселей) обеспечивает частоту обновления 120 Гц, охват 100% цветового пространства DCI-P3 и яркость 500 нит. За безопасность отвечают чип Microsoft Pluton, считыватель отпечатков пальцев и функция Windows Hello. Дополняют картину два порта USB 4, модуль Wi-Fi 7 и вебкамера 1440р с ИИ.

Acer Swift Go 14/16

Эти модели предлагают симбиоз портативности и автономности. Версии Acer Swift Go 14 (SFG14-73T) с диагональю 14 дюймов и Swift Go 16 (SFG16-72) с 16-дюймовым экраном выполнены на базе процессоров Intel до Core Ultra 9 включая графику ARC Graphics. Модель Swift Go 14 (SFG14-63) основана на платформе AMD и использует процессоры Ryzen серии 8040. Конфигурации предусматривают до 32 ГБ ОЗУ и хранилище емкостью до 1 ТБ. Дисплейные опции представлены как классическими IPS FHD 14 дюймов, так и панелями OLED WQXGA+. Аккумулятор обеспечивает до 15 часов автономной работы. Варианты оснащения предусматривают подсветку клавиатуры, сканер отпечатков пальцев, два порта USB 4 Type-C и модуль Wi-Fi 6.

Acer Swift X 14

Ноутбуки Acer Swift X 14 (SFX14-72G) — это мощные системы для работы, творчества и развлечений. В них доступны процессоры Intel до Core Ultra 7 и дискретные видеокарты до NVIDIA GeForce RTX 4070. Конфигурации также могут содержать до 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и хранилище SSD на 1 ТБ. Все это предлагается в корпусе весом 1,5 кг. Дисплей OLED 2.8 К (2880х1800) с диагональю 14,5 дюйма обеспечивает частоту 120 Гц и охват 100% палитры DCI-P3. Оснащение включает в себя четыре порта USB, два из которых являются USB 4 Type-C, сканер отпечатков, беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E и Bluetooth LE, порт HDMI и считыватель карт MicroSD.

ИИ-функции

Новинки модельного ряда Acer Swift приспособлены для выполнения задач, связанных с запуском и работой ИИ. Вебкамера и массив из микрофонов использует ИИ для улучшения качества изображения, фильтрации шумов, размытия фона и тому подобное. ИИ-функции Acer PurifiedView и Acer PurifiedVoice 2.0 пригодятся во время потоковых трансляций, видеоконференций или командных игр.

Цена:

Acer Swift Go 14 SFG14-63 (NX.KTSEU.002) — от 42 299 грн.

Acer Swift Go 14 SFG14-63 (NX.KTSEU.005) — от 49 399 грн.

Acer Swift Go 14 SFG14-63 (NX.KTSEU.004) — от 51 499 грн.

Acer Swift Go 14 SFG14-73T (NX.KSMEU.002) — от 53 899 грн.

Acer Swift Go 16 SFG16-72 (NX.KY9EU.003) — от 53 999 грн.

Acer Swift Go 16 SFG16-72 (NX.KY9EU.003) — от 55 697 грн.

Acer Swift Edge 16 SFE16-44 (NX.KTDEU.003) — от 62 699 грн.

Acer Swift X 14 SFX14-72G (NX.KR7EU.003) — от 80 999 грн.

Acer Swift X 14 SFX14-72G (NX.KR8EU.003) — от 86 499 грн.

