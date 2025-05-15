Lenovo Legion Pro 7 уже в Украине ─ что предлагает игровой ноутбук за 166 тыс. грн

Компания Lenovo объявила о начале продаж в Украине нового игрового ноутбука Legion Pro 7 10-го поколения. Впервые в линейке новинка получила OLED-дисплей PureSight с частотой обновления 240 Гц.

Характеристики Lenovo Legion Pro 7

Новый Lenovo Legion Pro 7 содержит 16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением WQXGA (2560×1600 пикселей, соотношение сторон 16:10), частотой обновления 240 Гц и яркостью 500 нит. Заявлено о поддержке NVIDIA G-SYNC и Dolby Vision, а также сертификации TÜV Rheinland.

В максимальной конфигурации игровой ноутбук оснащен процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 с 24 ГБ видеопамяти GDDR7. Конфигурация может содержать до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и накопитель PCIe Gen5 емкостью до 2 ТБ.

В устройстве используется обновленная система охлаждения Coldfront Hyper с большой испарительной камерой, обеспечивающая рассеивание до 250 Вт тепловой энергии. Аккумулятор имеет емкость 99,99 Вт-ч и обеспечивает до 5 часов автономной работы. Технология быстрой зарядки Super Rapid Charge позволяет зарядить аккумулятор на 70% за 30 минут. Также заявлено о совместимости с USB-C мощностью 140 Вт, что позволит подзарядить устройство от других источников.

Среди прочего упоминается о корпусе, изготовленном из анодированного металла, RGB подсветке клавиш (с поддержкой Legion Spectrum), наличии полноразмерного цифрового блока. Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 имеет порт Thunderbolt 4, USB-C с поддержкой Power Delivery, комбинированный аудиоразъем, четыре USB-A, HDMI 2.1 и Ethernet (2.5GbE). Устройство поддерживает Wi-Fi 7.

Не обошлось без популярного нынче ИИ. Искусственный интеллект управляет работой вентиляторов системы охлаждения (функция акустической синхронизации звука), а Lenovo AI Engine+ адаптирует параметры производительности и энергопотребления в реальном времени под потребности текущих задач. ИИ распознает запущенную игру и настраивает оптимальные параметры работы. Дополнительно производитель заявляет, что управляемая искусственным интеллектом система увеличивает время работы аккумулятора на 10%.

Цена

Игровой ноутбук Lenovo Legion Pro 7 10-го поколения уже доступен в Украине с рекомендованной ценой от 165 999 грн. Базовая конфигурация включает процессор Core Ultra 9 275HX, 32 ГБ ОЗУ, видеокарту RTX 5080, SSD емкостью 1024 ГБ и поставляется без ОС.