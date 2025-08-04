Будущее портативных консолей: AMD Z2 Extreme обгоняет Core Ultra 7 258V в играх

Мобильному процессору AMD Ryzen Z2 Extreme удалось опередить Intel Core Ultra 7 258V в современных игровых бенчмарках. Преимущество при TDP 17 Вт составило 8,5%, а при повышении до 30 Вт сократилось до 6%.

Согласно информации известного инсайдера HXL, недавно состоялось прямое столкновение флагманских портативных консолей, оснащенных процессорами двух конкурентов: MSI Claw A8 и MSI Claw 8 AI+. В первой установлен процессор AMD Ryzen Z2 Extreme, во второй — Intel Core Ultra 7 258V.

AMD Ryzen Z2 Extreme@17W (MSI Claw A8)

vs

Intel Core Ultra 7 258V@17W (MSI Claw 8 AI+)https://t.co/dN3oqGzzCX pic.twitter.com/JNmPJHCkjs — HXL (@9550pro) August 3, 2025

Ryzen Z2 Extreme в своем составе имеет 8 ядер Zen 5 с поддержкой SMT. Три из них высокопроизводительные, а остальные энергоэффективные. Частота самых быстрых может достигать отметки 5 ГГц. Встроенная графика процессора базируется на архитектуре RDNA 3.5 и имеет 16 исполнительных блоков. TDP чипа заявлен в диапазоне от 15 Вт до 35 Вт.

Intel Core Ultra 7 258V — это также гибридный CPU, но с четырьмя P-ядрами и четырьмя E-ядрами, без поддержки Hyper-threading. Максимальная рабочая частота — 4,8 ГГц. Его встроенная графика основана на архитектуре Intel Arc и оперирует восемью Xe-ядрами. Общий TDP процессора может варьироваться от 8 Вт до 37 Вт.

В итоге при 17-ваттном TDP, который считается оптимальным для соотношения производительность на ватт чип AMD продемонстрировал на 8,5% более высокую среднюю частоту кадров и заметно лучшие показатели 0,1% Low. С повышением TDP до 30 Вт процессору Intel удалось сократить отставание до 6%. Похоже, что для Ryzen Z2 Extreme оптимальным является диапазон энергопотребления до 20 Вт, а дальнейшее его увеличение не дает существенного прироста производительности.

Также следует отметить, что уровни TDP обоих чипов во время тестирования могли отличаться друг от друга. Потому что чип AMD работал с распаянной отдельно оперативной памятью на печатной плате, тогда как у процессора Intel оперативка «запакована» непосредственно в корпус CPU. То есть реальное потребление энергии Ryzen Z2 Extreme могло быть немного выше.

Еще в результатах упоминается тест-сравнение Ryzen Z2 Extreme со своим предшественником Z1 Extreme, который выявил преимущество нового поколения до 80%. И напоследок отмечается, что Intel Core Ultra 7 258V имеет лучшую производительность в максимальном режиме энергосбережения.

Ориентировочные цены на обе модели портативных консолей находятся в одном диапазоне — от $900 до $1 000. Однако с точки зрения производительности, именно решение от AMD пока что выглядит более привлекательной покупкой, особенно для тех, кто рассчитывает на комфортный и плавный геймплей.

Источник: Tom’s Hardware