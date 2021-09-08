



Компания Lenovo обновила линейку ноутбуков, выпустив несколько новых устройств в разных сегментах. Одной из новинок стала модель IdeaPad Slim 7 Carbon (Yoga Slim 7 Carbon на некоторых рынках), которая позиционируется в качестве самого лёгкого 14-дюймового ноутбука с OLED дисплеем. Его масса составляет около 1,08 кг.

Используемая OLED панель производства Samsung Display имеет разрешение QHD+ и соотношение сторон 16:10. Панель способна воспроизводить 100% цветового пространства DCI-P3, поддерживает частоту обновления 90 Гц и обеспечивает максимальную яркость 600 нит. Конфигурация Lenovo IdeaPad Slim 7 Carbon (Yoga Slim 7 Carbon) может включать процессор AMD вплоть до модели Ryzen 7 5800U, до 16 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель ёмкостью до 1 ТБ и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce MX450. Комплектная батарея ёмкостью 61 Втч обеспечивает до 14,5 часа автономной работы. Эта модель поступит в продажу в октябре по цене от $1289,99.

Также компания Lenovo выпустила ноутбук Yoga Slim 7 Pro (IdeaPad Slim 7 Pro за пределами Северной Америки). В данном случае применяется 16-дюймовый IPS дисплей с поддержкой сенсорного ввода, разрешением QHD+, соотношением сторон 16:10 и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Устройство содержит процессор AMD до Ryzen 7 5800H, до 16 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель ёмкостью до 1 ТБ и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3050. Ёмкость батареи составляет 75 Втч. Эта модель также появится в продаже в октябре, но по цене уже от $1449.

Кроме того, Lenovo выпустила и новую модель в семействе Chromebook Duet – Chromebook Duet 5 (IdeaPad Duet 5 Chromebook за пределами Северной Америки). Ранее это были доступные устройства со съёмным дисплеем. Но новинка уже получила более высокую цену вместе с улучшенными характеристиками. Lenovo Chromebook Duet 5 может похвастаться 13,3-дюймовым OLED дисплеем, который обеспечивает охват 100% цветового пространства DCI-P3 и излучает «на 70% меньше синего света», чем ЖК-панель. В качестве аппаратной платформы используется Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2. За улучшенный дисплей и передовую аппаратную платформу предстоит немного доплатить. Если цена предшественника начинается от $279, но новая версия Lenovo Chromebook Duet 5 будет стоить от $429,99 когда она поступит в продажу в октябре. При этом компания намерена продолжить продавать 10,1-дюймовую версию Chromebook Duet. Во всяком случае, в ближайшее время.

Источник: The Verge 1, 2