Новости Устройства 16.01.2026 comment views icon

Microsoft обновила "Блокнот" в Windows 11: создание таблиц и ИИ-стриминг

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Microsoft оновила "Блокнот" у Windows 11: створення таблиць і ШІ-стримінг

Как и ожидалось, Microsoft реализовала в «Блокноте» Windows 11 функцию Create a table (Создать таблицу). После тестирование в программе Windows Insider компания сделала ее доступной для всех пользователей. Вместе с этим владельцы Copilot+ PC получили еще одно нововведение — потоковое отображение текстов, сгенерированных ИИ.

Создание таблиц в «Блокноте» сделали максимально простым и понятным. Функция не претендует на возможности Microsoft Word, но для базовых задач ее более чем достаточно. Если это кому-то нужно в «Блокноте». Таблицы используют Markdown-разметку, поэтому остаются легкими и не перегружают систему.

После нажатия кнопки Table на панели форматирования появляется сетка, в которой курсором можно выбрать количество строк и столбцов. При желании эти значения можно ввести вручную. После создания таблицы пользователь может свободно вводить текст в ячейки, применять жирный шрифт, курсив, подчеркивание, а также добавлять гиперссылки. Добавление нового столбца автоматически вставляет еще один сегмент | … | в каждую строку, а добавление строки — новая строка в нижней части таблицы.

Функция остается типичной для «Блокнота»: она не увеличивает потребление ресурсов процессора или оперативной памяти, а все содержимое сохраняется в простом файле .txt. Через контекстное меню можно вставлять и удалять строки и столбцы, выделять отдельную строку, столбец или всю таблицу, а также полностью ее убрать. Для упорядочения вида доступна опция Fit columns to window width, которая подгоняет ширину столбцов под окно.

Благодаря этому больше не нужно вручную выравнивать таблицы относительно текста. Функция Create a table включена по умолчанию, но ее можно отключить, полностью отключив Markdown-форматирование. Вместе с таблицами тогда исчезнут возможности выделения текста жирным, курсивом и подчеркиванием.

Microsoft оновила "Блокнот" у Windows 11: створення таблиць і ШІ-стримінг

Отдельно Microsoft обновила работу с ИИ. В настройках можно активировать Copilot-функции, связанные с Microsoft 365 Copilot. На Copilot+ PC появилась функция AI text streaming: если щелкнуть правой кнопкой мыши в «Блокноте», выбрать Write и сгенерировать текст, ответ теперь отображается в реальном времени, а не после полного завершения генерации, как было раньше.

Microsoft отмечает, что новое поведение имитирует работу чатботов вроде ChatGPT. Пока что потоковый вывод текста ограничен Copilot+ PC, но в ближайшие недели или месяцы его планируют распространить и на обычные ПК без ИИ-ускорителей.

Напомним, несколько месяцев назад «Блокнот» уже получил обновление.

Спецпроекты
VoIPTime: як працює українська платформа, яка конкурує з CISCO і Avaya
CES 2026: Samsung радикально переосмислює дисплеї — від 6K 3D-моніторів Odyssey до просторових екранів нового покоління

Источник: windowslatest

Популярные новости

arrow left
arrow right
Разработчик "Диспетчера задач": Windows 11 должна "пережить момент XP SP2, больше никакого ИИ"
Пользователи Microsoft "случайно" переходят на Windows 11 — в предыдущей версии исчезла кнопка отложения обновлений
Microsoft, Meta и Amazon будут платить "Википедии" за обучение ИИ — компании заключили соглашение
Большая работа над ошибками в Apple iOS 27, — Марк Гурман о новой ОС для iPhone
Маркетологи Microsoft "спалились" на использовании Chrome в новой рекламе Windows 11
Windows Central: Xbox отменила персональные итоги года для игроков из-за нехватки денег
Android добавит функцию "Причина звонка" для маркировки важных вызовов
Microsoft запретила отправлять в "читалки" Kindle документы из Word
Билл Гейтс: роботы должны платить налоги
Обновление Windows 11 отправило "в кому" Dev Kit на Snapdragon X Elite ARM64
Windows 1.0 исполнилось 40 лет: от графической оболочки DOS до агентного недоразумения
Windows 11 проиграла всем: тест быстродействия шести ОС Microsoft
Google исправила множество багов Pixel в Android 16 QPR3 Beta 2
Приложения Android в Windows 11 почти на весь экран — как включить новую функцию Phone Link
Microsoft добавила магазин и список желаний в приложения Xbox для iOS и Android
Новый владелец GOG: "Удивлен Windows, это такое некачественное ПО"
Программа Winslop для очистки Windows 11 основана на открытом скрипте Remove Windows AI и предлагает больше функций
Microsoft проигрывает рынок ИИ: Copilot имеет долю только 1%
Google Pixel 10 получили Android 16 QPR2: много улучшений интерфейса и пользовательского опыта
Microsoft тестирует "Проводник" Windows 11 с меньшим потреблением памяти и облегченным поиском
Первые скриншоты Android 17: оповещения и быстрые настройки
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить