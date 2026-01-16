Microsoft обновила "Блокнот" в Windows 11: создание таблиц и ИИ-стриминг

Как и ожидалось, Microsoft реализовала в «Блокноте» Windows 11 функцию Create a table (Создать таблицу). После тестирование в программе Windows Insider компания сделала ее доступной для всех пользователей. Вместе с этим владельцы Copilot+ PC получили еще одно нововведение — потоковое отображение текстов, сгенерированных ИИ.

Создание таблиц в «Блокноте» сделали максимально простым и понятным. Функция не претендует на возможности Microsoft Word, но для базовых задач ее более чем достаточно. Если это кому-то нужно в «Блокноте». Таблицы используют Markdown-разметку, поэтому остаются легкими и не перегружают систему.

После нажатия кнопки Table на панели форматирования появляется сетка, в которой курсором можно выбрать количество строк и столбцов. При желании эти значения можно ввести вручную. После создания таблицы пользователь может свободно вводить текст в ячейки, применять жирный шрифт, курсив, подчеркивание, а также добавлять гиперссылки. Добавление нового столбца автоматически вставляет еще один сегмент | … | в каждую строку, а добавление строки — новая строка в нижней части таблицы.

Функция остается типичной для «Блокнота»: она не увеличивает потребление ресурсов процессора или оперативной памяти, а все содержимое сохраняется в простом файле .txt. Через контекстное меню можно вставлять и удалять строки и столбцы, выделять отдельную строку, столбец или всю таблицу, а также полностью ее убрать. Для упорядочения вида доступна опция Fit columns to window width, которая подгоняет ширину столбцов под окно.

Благодаря этому больше не нужно вручную выравнивать таблицы относительно текста. Функция Create a table включена по умолчанию, но ее можно отключить, полностью отключив Markdown-форматирование. Вместе с таблицами тогда исчезнут возможности выделения текста жирным, курсивом и подчеркиванием.

Отдельно Microsoft обновила работу с ИИ. В настройках можно активировать Copilot-функции, связанные с Microsoft 365 Copilot. На Copilot+ PC появилась функция AI text streaming: если щелкнуть правой кнопкой мыши в «Блокноте», выбрать Write и сгенерировать текст, ответ теперь отображается в реальном времени, а не после полного завершения генерации, как было раньше.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Microsoft отмечает, что новое поведение имитирует работу чатботов вроде ChatGPT. Пока что потоковый вывод текста ограничен Copilot+ PC, но в ближайшие недели или месяцы его планируют распространить и на обычные ПК без ИИ-ускорителей.

Напомним, несколько месяцев назад «Блокнот» уже получил обновление.

Источник: windowslatest