Lenovo Yoga 9i – флагманский ноутбук-трансформер по цене от $1400

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Компания Lenovo подготовила к выпуску новый флагманский конвертируемый ноутбук Yoga 9i, который предлагается в версиях с дисплеем диагональю 14 и 15 дюймов. Yoga 9i приходит на смену прошлогодней модели Yoga C940. Также пользователям предлагается версия Yoga Slim 9i (IdeaPad Slim 9i на некоторых рынках) в традиционном корпусе.

14-дюймовые версии Yoga 9i и Yoga Slim 9i выполнены на базе новых процессоров Intel Tiger Lake и оснащены одним портом Thunderbolt 4. Эти устройства являются компактными и лёгкими, они изготовлены в алюминиевых корпусах. Конвертируемая модель Yoga 9i имеет массу 1,37 кг, а стандартная версия Yoga Slim 9i – всего 1,26 кг.

В то же время 15-дюймовые модели Yoga 9i содержат процессоры Intel Core 10-го поколения вплоть до Core i9 HK. Конфигурация ориентирована на требовательных пользователей. Система может включать до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, хранилище ёмкостью до 2 ТБ, дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q. В данном случае доступно два порта Thunderbolt 3.

Крышка Lenovo Yoga Slim 9i обтянута кожей, а для модели Yoga 9i такая отделка является опциональным решением. Это первые потребительские ноутбуки Lenovo, в которых используется отделка кожей. Все модели, обтянутые кожей, оснащены стеклянной подставкой для рук от края до края с расположенным под ней тачпадом. При этом тачпад ​​обеспечивает тактильную обратную связь, воспроизводящую ощущение щелчка. Панель имеет специальное покрытие, призванное не допускать появления на ней отпечатков пальцев.

Новые модели Yoga 9i также оснащены вращающимся динамиком, встроенным в шарнир. Также устройства комплектуются стилусом, который заряжается внутри ноутбука в те моменты, когда пользователь не работает с ним.

Особенностью версии Slim является клавиатура Smart Sense Keyboard. Она автоматически регулирует подсветку в зависимости от условий окружающего освещения. На боковой грани устройства расположен физический переключатель, позволяющий отключить питание веб-камеры.

Новые ноутбуки серии Yoga поступят в продажу в октябре. При этом 14-дюймовая модель Lenovo Yoga 9i в металлическом корпусе оценивается в $1399, а за версию с кожаной отделкой предстоит заплатить от $1699. Цена 15-дюймового трансформируемого ноутбука Lenovo Yoga 9i стартует с отметки $1799. Версии Slim со стандартным корпусом появятся на рынке в ноябре по цене от $1599.

Источник: The Verge