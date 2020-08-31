Lenovo Yoga 9i – флагманский ноутбук-трансформер по цене от $1400
Компания Lenovo подготовила к выпуску новый флагманский конвертируемый ноутбук Yoga 9i, который предлагается в версиях с дисплеем диагональю 14 и 15 дюймов. Yoga 9i приходит на смену прошлогодней модели Yoga C940. Также пользователям предлагается версия Yoga Slim 9i (IdeaPad Slim 9i на некоторых рынках) в традиционном корпусе.
14-дюймовые версии Yoga 9i и Yoga Slim 9i выполнены на базе новых процессоров Intel Tiger Lake и оснащены одним портом Thunderbolt 4. Эти устройства являются компактными и лёгкими, они изготовлены в алюминиевых корпусах. Конвертируемая модель Yoga 9i имеет массу 1,37 кг, а стандартная версия Yoga Slim 9i – всего 1,26 кг.
В то же время 15-дюймовые модели Yoga 9i содержат процессоры Intel Core 10-го поколения вплоть до Core i9 HK. Конфигурация ориентирована на требовательных пользователей. Система может включать до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, хранилище ёмкостью до 2 ТБ, дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q. В данном случае доступно два порта Thunderbolt 3.
Крышка Lenovo Yoga Slim 9i обтянута кожей, а для модели Yoga 9i такая отделка является опциональным решением. Это первые потребительские ноутбуки Lenovo, в которых используется отделка кожей. Все модели, обтянутые кожей, оснащены стеклянной подставкой для рук от края до края с расположенным под ней тачпадом. При этом тачпад обеспечивает тактильную обратную связь, воспроизводящую ощущение щелчка. Панель имеет специальное покрытие, призванное не допускать появления на ней отпечатков пальцев.
Новые модели Yoga 9i также оснащены вращающимся динамиком, встроенным в шарнир. Также устройства комплектуются стилусом, который заряжается внутри ноутбука в те моменты, когда пользователь не работает с ним.
Особенностью версии Slim является клавиатура Smart Sense Keyboard. Она автоматически регулирует подсветку в зависимости от условий окружающего освещения. На боковой грани устройства расположен физический переключатель, позволяющий отключить питание веб-камеры.
Новые ноутбуки серии Yoga поступят в продажу в октябре. При этом 14-дюймовая модель Lenovo Yoga 9i в металлическом корпусе оценивается в $1399, а за версию с кожаной отделкой предстоит заплатить от $1699. Цена 15-дюймового трансформируемого ноутбука Lenovo Yoga 9i стартует с отметки $1799. Версии Slim со стандартным корпусом появятся на рынке в ноябре по цене от $1599.
Источник: The Verge