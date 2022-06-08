Лента, поиск, страницы хештегов и Reels: Instagram расширила сферу применения фильтров деликатного контента

Функция управления деликатным контентом Instagram теперь применяется к большему количеству сфер соцсети. Теперь она не ограничивается только страницей Explore, а активирована везде, где предлагаются рекомендации Instagram, включая ленту, поиск, страницы хештегов, Reels и потенциально интересные учётные записи.

Как и ранее, Instagram предлагает выбрать один из трёх переключателей, которые устанавливают различный уровень фильтрации контента. Но сервис изменил названия этих пунктов. Теперь вместо «Разрешить», «Ограничить» и «Ещё больше ограничить» доступны параметры «Больше», «Стандартный» и «Меньше». По умолчанию используются «Стандартные» настройки, которые позволяют видеть «некоторый деликатный контент» на платформе. Выбор «Больше» покажет наиболее деликатный контент, а «Меньше» — самый ограничивающий вариант из трех.

Instagram утверждает, что новые обозначения должны лучше объяснять, что обеспечивает каждый параметр. Платформа определяет деликатный контент как «темы, которые некоторые люди не хотят видеть, такие, как насилие или наркотики». Однако на странице поддержки предлагается более подробное описание. К такому контенту относятся откровенно сексуальный или непристойный контент, сообщения, рекламирующие табак или продукты для вейпинга, а также контент, демонстрирующий или рекламирующий косметические процедуры.

При этом параметры фильтрации распространяются на все темы, а не действуют избирательно. Таким образом, у пользователей нет возможности согласиться на просмотр контента с наготой, но отказаться от демонстрации им контента с оружием или курением. К тому же, даже если выбрать параметр «Больше», это вовсе не значит, что Instagram будет демонстрировать весь загружаемый контент. Платформа по-прежнему удаляет публикации, которые нарушают её рекомендации и принципы сообщества.

Источник: The Verge