Lexus LF-1 Limitless – концепт-кар люксового кроссовера в агрессивном стиле molten katana

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Еще в конце прошлого года Toyota вместо со своим дочерним подразделением Lexus объявили о планах перевести весь свой ассортимент автомобилей на электродвигатели к 2025 году и выпустить по меньшей мере 10 новых батарейных моделей к 2020 году. И вот сейчас компания начала делать первые шаги в этом направлении – в рамках Североамериканского международного автосалона в Детройте дебютировал концепт-кар премиального кроссовера Lexus LF-1 Limitless, который вполне может стать частью электрического будущего производителя.

Lexus LF-1 Limitless отличается достаточно выразительной внешностью, полностью созданной калифорнийской студией Calty Design Research. Создатели называют этот дизайнерский стиль «molten katana» — «расплавленная катана», проводя аналогии с выкованным японским мечем «катаной» Он сочетает в себе форму расплавленного металла и острые грани традиционного японского меча. Достаточно взглянуть на решетку радиатора, чтобы понять корректность ассоциаций.

В компании отмечают, что LF-1 можно укомплектовать как бензиновым, так и водородным, гибридным или полностью электрическим агрегатом. То есть, Lexus LF-1 Limitless отлично вписывается в нынешнюю стратегию производителя.

По габаритам Lexus LF-1 Limitless близок к модели Lexus RX L. Его длина составляет 5014 мм, ширина — 1986, высота — 1605, колесная база — 2974 мм.

Интерьер концепт-кара выполнен в соответствии с «омотэнаси» — японской философией гостеприимства. В нем дизайнеры полностью отказались от физических кнопок и переключателей в пользу сенсорных экранов с обратной тактильной связью и системы жестового управления. В отделке салона используется металл, дерево, а также кожа темных и светлых тонов.

Само собой, в Lexus LF-1 Limitless не поскупились на последние наработки и концепт оснащен по последнему слову техники. Здесь и камеры вместо боковых зеркал, и автопилот, и четырехмерная навигационная система, и даже система предугадывания потребностей водителя и пассажиров в зависимости от продолжительности поездки, времени суток и дорожной ситуации. Автомобиль может распланировать весь маршрут до мелочей, включив в него обеды в ресторанах, необходимые остановки для подзарядки и даже ночевку в гостинице.

Теперь осталось дождаться, когда этот красивый концепт реализуют в серийном автомобиле (если реализуют) и посмотреть насколько он будет соответствовать изначальным планам.

Источник: Engadget и Motor