LG объявила цены на новые OLED-телевизоры 2021 года — от 1 299 долларов до 29 999 долларов
В январе LG анонсировала обновленную флагманскую линейку телевизоров OLED 2021 года в пяти сериях, но подробности о ценах и сроках начала продаж остались за кадром. Теперь же производитель рассказал о том, сколько будут стоить ее новые OLED-телевизоры, а также когда они поступят в продажу.
Обращаем внимание, что в таблице ниже указаны цены для рынка США, поэтому в украинской рознице новые телевизоры LG окажутся несколько дороже.
Модельный ряд OLED-телевизоров LG 2021 года
|Серия
|Модельный номер
|Диагональ экрана, дюймы
|Цена, $
|Начало поставок
|G1 «Gallery» (OLED evo)
|OLED55G1PUA
|55
|2 199
|Март 2021
|OLED65G1PUA
|65
|2 999
|Март 2021
|OLED77G1PUA
|77
|4 499
|Апрель 2021
|C1
|OLED48C1PUB
|48
|1 499
|Апрель 2021
|OLED55C1PUB
|55
|1 799
|Март 2021
|OLED65C1PUB
|65
|2 499
|Март 2021
|OLED77C1PUB
|77
|3 799
|Март 2021
|OLED83C1PUA
|83
|5 999
|Май 2021
|A1
|OLED48A1PUA
|48
|1 299
|Июнь 2021
|OLED55A1PUA
|55
|1 599
|Апрель 2021
|OLED65A1PUA
|65
|2 199
|Апрель 2021
|OLED77A1PUA
|77
|3 199
|Июнь 2021
|ZX
|OLED77ZXPUA
|77
|19 999
|Уже в продаже
|OLED88ZXPUA
|88
|29 999
|Уже в продаже
В LG без лишней скромности называют OLED Evo самыми яркими на рынке — пиковые значения достигают 700-800 нит. Как видим, базовая 55-дюймовая модель серии (обновление серии GX 2020 года) с повышенной яркостью стоит в США внушительные 2 199 долларов.
Серия A1 — эволюционное развитие прошлогодней BX — является входным билетом в мир OLED телевизоров LG. Она сохранила ключевые особенности более дорогих моделей — Dolby Vision, HDMI 2.1 (с VRR, ALLM и т.д). Сэкономили здесь на портах HDMI. Кроме того, в A1 используется более старый процессор LG a7.
О ключевых особенностях новых OLED-телевизоров LG 2020 года мы уже подробно рассказывали в отдельном материале.
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Более доступной альтернативой OLED Evo выступает линейка ЖК-телевизоров QNED с подсветкой Mini LED.
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Точные цены и даты выхода отдельных моделей в Украине пока неизвестны.