LG объявила цены на новые OLED-телевизоры 2021 года — от 1 299 долларов до 29 999 долларов

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В январе LG анонсировала обновленную флагманскую линейку телевизоров OLED 2021 года в пяти сериях, но подробности о ценах и сроках начала продаж остались за кадром. Теперь же производитель рассказал о том, сколько будут стоить ее новые OLED-телевизоры, а также когда они поступят в продажу.

Обращаем внимание, что в таблице ниже указаны цены для рынка США, поэтому в украинской рознице новые телевизоры LG окажутся несколько дороже.

Модельный ряд OLED-телевизоров LG 2021 года

Серия Модельный номер Диагональ экрана, дюймы Цена, $ Начало поставок G1 «Gallery» (OLED evo) OLED55G1PUA 55 2 199 Март 2021 OLED65G1PUA 65 2 999 Март 2021 OLED77G1PUA 77 4 499 Апрель 2021 C1 OLED48C1PUB 48 1 499 Апрель 2021 OLED55C1PUB 55 1 799 Март 2021 OLED65C1PUB 65 2 499 Март 2021 OLED77C1PUB 77 3 799 Март 2021 OLED83C1PUA 83 5 999 Май 2021 A1 OLED48A1PUA 48 1 299 Июнь 2021 OLED55A1PUA 55 1 599 Апрель 2021 OLED65A1PUA 65 2 199 Апрель 2021 OLED77A1PUA 77 3 199 Июнь 2021 ZX OLED77ZXPUA 77 19 999 Уже в продаже OLED88ZXPUA 88 29 999 Уже в продаже

В LG без лишней скромности называют OLED Evo самыми яркими на рынке — пиковые значения достигают 700-800 нит. Как видим, базовая 55-дюймовая модель серии (обновление серии GX 2020 года) с повышенной яркостью стоит в США внушительные 2 199 долларов.

Серия A1 — эволюционное развитие прошлогодней BX — является входным билетом в мир OLED телевизоров LG. Она сохранила ключевые особенности более дорогих моделей — Dolby Vision, HDMI 2.1 (с VRR, ALLM и т.д). Сэкономили здесь на портах HDMI. Кроме того, в A1 используется более старый процессор LG a7.

О ключевых особенностях новых OLED-телевизоров LG 2020 года мы уже подробно рассказывали в отдельном материале.

Более доступной альтернативой OLED Evo выступает линейка ЖК-телевизоров QNED с подсветкой Mini LED.

Точные цены и даты выхода отдельных моделей в Украине пока неизвестны.