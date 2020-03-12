120 Гц, G-Sync и HDMI 2.1. Представлена новая линейка 4K и 8K OLED-телевизоров LG 2020 года

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Вслед за Samsung компания LG объявила о скором начале продаж новой флагманской линейки 4K и 8K OLED-телевизоров 2020 модельного года. Изначально новинки выйдут в Южной Корее и США.

LG раскрыла весь модельный ряд телевизоров OLED на этот год еще на выставке CES в январе. Полностью состав приведен ниже.

серия RX Signature (сворачивающиеся телевизоры): 65 дюймов серия ZX Signature (8K OLED) 88 дюймов

77 дюймов серия WX Signature (интерьерные Wallpaper OLED TV) 65-дюймов серия GX Signature (новая дизайнерская линейка Gallery) 77 дюймов

65 дюймов

55 дюймов CX-серия 77 дюймов

65 дюймов

55 дюймов

48 дюймов BX-серия 65 дюймов

55 дюймов OLED-матрицы выделяются независимой подсветкой каждого пикселя, что позволяет добиться идеального зонирования подсветки и расширить цветовой охват. Время отклика OLED составляет менее 1 мс.

Вот несколько ключевых тезисов о новой линейке 4K и 8K OLED-телевизоров LG 2020 года:

BX и CX — последние дополнения к массовым 4K OLED-телевизорам LG серий B и C. Собственно говоря, в этом году LG решила добавить букву «X» в обозначение во всех линейках, так что BX является прямым наследником B9 2019 года и т. д. Кроме того, серию CX расширили компактной 48-дюймовой моделью.

Gallery GX — это линейка премиальных интерьерных 4K OLED-телевизоров LG, выделяющихся очень тонкими рамками вокруг экрана и тонким корпусом, который делает модели серии похожими на гигантскую картину, когда вы вешаете ее на стену. Дизайнерская серия Gallery GX представлена моделями с экраном диагональю 55, 65 и 77 дюймов.

Серия ZX включает новейшие модели 8K OLED-телевизоров LG диагональю экрана 77 и 88 дюймов. Они призваны заменить собой прошлогодний Z9, первый в мире 8K OLED-телевизор, существовавший только в 88-дюймовой версии.

LG также предлагает семь 8K ЖК-телевизоров в рамках серии NanoCell LCD TV, включая 55-дюймовый, 65-дюймовый и 75-дюймовый варианты. В случае самой компактной 55-дюймовой модели выходит впечатляющая плотностью пикселей — по резкости получается примерно эквивалент 27-дюймового 4K-монитора).

Модельный ряд телевизоров LG 2020 года выделяется поддержкой частоты обновления 120 Гц и новейших стандартов, включая HDMI 2.1(4К-сигнал при 120 кадрах в секунду или 8К-ри 60 fps и поддержка технологий Variable Refresh Rate (VRR) и Quick Frame Transport (QFT)); 12 моделей официально совместимы с G-Sync. Также новые телевизоры LG отличаются поддержкой режима Filmmaker Mode (разработка UHD Alliance), позволяющего в точности воспроизвести на экранах то, что было задумано создателями фильмов и телепрограмм. Наконец, большинство моделей оснащается новейшим процессором обработки изображений Alpha 9 AI третьего поколения, обеспечивающего ИИ-апскейлинг.

Остается отметить, что прошлогодние модели C9 и B9 также оснащены HDMI 2.1, поддерживают частоту 120 Гц и сертифицированы G-Sync.

Вскоре после запуска в США и Южной Кореи, намеченного на этот месяц, новые телевизоры LG доберутся до Европы и других регионов. Увы, подробностей о ценах пока нет.

Источник: The Verge