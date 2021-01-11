LG представила линейку телевизоров OLED Evo с повышенной яркостью изображения





Вслед за недавно представленными ЖК-телевизорами QNED с подсветкой Mini LED компания LG представила и обновленную флагманскую линейку телевизоров OLED 2021 года. Главное улучшение панелей OLED Evo (маркетинговое название новой технологии), использующихся в новой серии G1 (обновление серии GX 2020 года) — существенно увеличенная яркость (именно по этому показателю прошлое поколение OLED не дотягивало до ЖК) и расширенный HDR. В LG без лишней скромности называют OLED Evo самыми яркими на рынке, сравнивая это достижение с прошлыми вехами OLED, такими как 4K HDR и добавление поддержки 8K.

Серия G1 представлена моделями диагональю 55, 65 и 77 дюймов. «‎Мозги»‎ здесь те же, что в серии C1 — процессор LG alpha9 четвертого поколения. Обе серии выделяются улучшенной обработкой изображения и теперь могут автоматически «соответствующим образом улучшать изображение в зависимости от типа сцены».

В прошлом году многие выбирали телевизоры LG CX в пару консолям Xbox Series X и PlayStation 5. В рамках серии C1, пришедшей на смену CX, компания представила более крупную модель диагональю 83 дюйма — только сегодня утром LG Display анонсировала обновленную линейку OLED 2021 года и нет никаких сомнений, что эта же панель используется в недавно представленных ТВ Sony Bravia.

Линейка телевизоров LG OLED Evo 2021 года по-прежнему поддерживает VRR, G-Sync и FreeSync. В то же время она получила новую настройку Game Optimizer, раздел, объединяющий все важные геймерские параметры вроде частоты обновления/VRR, задержки сигнала и т.д. Пользователь может выбрать пресет для конкретного жанра игры, либо же настроить все самостоятельно. Аналогичный игровой режим предлагает Samsung в собственных телевизорах Neo QLED и Micro-LED 2021 года.

Флагманская серия G1 выделяется на фоне более доступной линейки C1 очень тонкими рамками вокруг экрана и тонким корпусом, который делает модели серии похожими на гигантскую картину, когда вы вешаете ее на стену. В то же время обе линейки (G1 и C1) поддерживают новую подставку Gallery Stand (на заглавном фото).

Что касается аудиовозможностей, новейшие телевизоры поддерживают виртуальный объемный звук 5.1.2, и LG заявляет автоматическое выравнивание уровней громкости при переключении между источниками сигнала и потоковыми приложениями.

Наконец, у LG есть новая серия A1, которую действительно можно рассматривать как эволюционное развитие прошлогодней BX. Это теперь входной билет в мир OLED телевизоров. При этом все основные функции сохранены — Dolby Vision, HDMI 2.1 (с VRR, ALLM и т.д). Но придется смириться с меньшим числом портов HDMI и более старым процессором LG a7.

В продажу в США телевизоры из новой линейки поступят в марте, а до Европы доберутся немного позже. Цены пока не называют.