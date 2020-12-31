LG планирует инвестировать почти 10 миллиардов долларов в завод по производству электромобильных аккумуляторов в Индонезии

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Правительство Индонезии объявило о подписании меморандума с LG Energy Solution (новообразованное батарейное подразделение LG Group, отделившееся в этом месяце от LG Chem), предусматривающего, что они изучат возможность сотрудничества в рамках проекта завода по производству электромобильных аккумуляторов стоимостью 9,8 миллиарда долларов. Соотвествующее объявление сделал глава Координационного совета Индонезии по инвестициям Бахлил Лахадалия, передает Reuters.

«Мы подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в строительства завода по производству аккумуляторных батарей [полного цикла] от добычи до переработки и сбыта. Шахты, плавильные заводы, прекурсоры, катоды, автомобили для перерабатывающих предприятий будут построены в Индонезии». Бахлил Лахадалия, глава Координационного совета Индонезии по инвестициям

Как отмечает профильный сайт об электромобилях Electrek, Индонезия — один из крупнейших производителей никеля в мире, но недавно она ввела запрет на экспорт никелевой руды, чтобы побудить стимулировать производителей перерабатывать руду на месте. Новая протекционистская политика привела к повышенному интересу к строительству заводов по производству батарейных аккумуляторов со стороны крупных компаний — ранее проскакивали сообщения, что Tesla тоже присматривается к строительству завода в Индонезии. И вот сейчас, похоже, Индонезия выловила свою первую крупную рыбу или, точнее будет сказать, кита.

Что же, ваш ход, Денис Шмыгаль.