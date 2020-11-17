Премьер-министр предложил ЕС совместно разведать запасы редких металлов и построить в Украине завод по производству электробусов и аккумуляторов для электромобилей

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Во время онлайн-встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и Вице-президента Европейской Комиссии по вопросам межинституционных отношений и прогнозирования Мароша Шефчовича стороны обсудили пути активизации сотрудничества Украины и Еврокомиссии в сфере критического сырья и построения стратегического партнерства между ЕС и Украиной в этой сфере.

Денис Шмыгаль отметил, что основной целью Украины в сфере экономического сотрудничества с Европейским Союзом является дальнейшая интеграция Украины во внутренний рынок ЕС, как это закреплено в положениях Соглашения об ассоциации.

«Рассматриваем возможности для совместной разработки с ЕС подходов по использованию украинского потенциала в добывающей отрасли, чтобы помочь ЕС вместе строить глобальные конкурентоспособные производственные цепочки добавленной стоимости в Европе», — сказал Премьер-министр Украины.

Как отметил Денис Шмыгаль, для Украины важно инициировать совместный проект по геологическому изучению месторождений полезных ископаемых и в течение 2021 года подготовить к аукциону несколько месторождений тех минералов, которые отнесены к стратегическому перечню Евросоюза. Он также приветствовал запуск Европейского Альянса Критического Сырья и выразил уверенность, что украинские стейкхолдеры также присоединятся к его деятельности и наладят взаимовыгодное сотрудничество с европейскими партнерами.

Денис Шмыгаль также предложил применить инновационный кластерный подход в развитии сотрудничества в сырьевой сфере.

«Мы могли бы рассмотреть возможность строительства на территории Украины завода по производству аккумуляторов для электромобилей или производства электроавтобусов, которые могли бы поставляться в страны Европы и на другие мировые рынки».

Украина, по словам Премьер-министра, также готова рассмотреть возможность запуска совместного проекта поддержки Украины по верификации имеющейся информации о разведанных и потенциальных запасах критического сырья.

Напомним, что по данным Госгеонедр, Украина располагает огромными запасами лития, никеля, кобальта и марганца, которые необходимы в том числе для производства аккумуляторов для электромобилей.

Источник: Кабмин Украины