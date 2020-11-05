LG Rollable — вероятное название первого в мире смартфона со сворачивающимся экраном

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2 ноября 2020 года LG зарегистрировала в Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO, European Union Intellectual Property Office) торговую марку Rollable. На данный момент это наиболее вероятный вариант названия нашумевшего смартфона LG со сворачивающимся экраном, проходящего под кодовым именем Project B.

Товарный знак относится к девятому классу продуктов, в который входят и смартфоны. В описании также упоминается стилус.

Заявка была подана мюнхенской фирмой Mitscherlich, которая часто действует от имени LG. Прежде она уже регистрировала множество вариантов, включая LG The Roll, LG Double Roll, LG Dual Roll, LG Bi-Roll и LG Roll Canvas. Но, пожалуй, из них имя Rollable является самым подходящим — оно простое, созвучное и, главное, в точности передает ключевую особенность конструкции потенциальной новинки.

Одновременно голландский ресурс LetsGoDigital, часто публикующий качественные трехмерные модели грядущих новинок на основе утечек и эскизов из патентов, создал парочку рендеров LG Rollable. Надо ли напоминать, что это неофициальные рендеры и финальный дизайн потенциального серийного LG Rollable может быть совершенно другим. С другой стороны, LetsGoDigital имеет солидный послужной список (зачастую его рендеры оказываются максимально точными).

Согласно последним утечкам, LG Rollable выйдет на рынок в марте 2021 года. Он станет вторым смартфоном в новой серии с экспериментальным дизайном Explorer Project, которую в сентябре открыла модель LG Wing в забытом форм-факторе «ротатора» с дополнительным экраном.