Смартфон-ротатор LG Wing представлен: два дисплея, выдвижная камера и Gimbal Motion Camera

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Компания LG официально анонсировала свой новый смартфон LG Wing, выполненный в оригинальном поворотном форм-факторе и оснащённый двумя дисплеями.

Устройство может использоваться в двух режимах: Basic Mode и Swivel Mode. В базовом режиме новинка представляет собой традиционный смартфон с большим дисплеем на лицевой панели. Также доступна возможность переключиться в режим Swivel Mode. В таком случае фротнальная панель смартфона поворачивается на 90 градусов – в ландшафтную ориентацию – и одновременно открывает доступ к дополнительному дисплею. Благодаря такой возможности перед пользователем открываются новые возможности работы со смартфоном. При открытии вспомогательного дисплея на нём могут отображаться либо дополнительные элементы основного открытого приложения, либо другое приложение. По заверениям производителя, поворотный механизм способен выдержать 200 тыс. циклов раскрытия.

Главный FullVision дисплей выполнен на базе 6,8-дюймовой P-OLED панели с разрешением FHD+ 2460×1080 точек (соотношение сторон 20,5:9, плотность размещения пикселей 395 ppi). Вспомогательный дисплей имеет диагональ 3,9 дюйма. В данном случае используется G-OLED панель с разрешением 1240×1080 точек (соотношение сторон 1,15:1, плотность размещения пикселей 419 ppi).

Несмотря на оригинальное исполнение, смартфон LG Wing не является флагманским решением. Скорее, это устройство среднего уровня с расширенными возможностями. Новинка оснащена 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 765G с интегрированным модемом Snapdragon X52 и поддерживает связь 5G. Чипсет дополнен оперативной памятью объёмом 8 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища может составлять 128 или 256 ГБ. Дополнительно можно установить карту памяти стандарта microSD ёмкостью до 2 ТБ.

На задней панели смартфона LG Wing расположена тройная камера. Она включает главный 64-мегапикслеьный модуль с оптической стабилизацией (объектив F/1.8, угол обзора 78 градусов), 13-мегапикслеьный сверхширокоугольный модуль (объектив F/1.9, угол обзора 117 градусов) и дополнительный 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль (объектив F/2.2, угол обзора 120 градусов). Дополнительный сверхширокоугольный модуль предназначен для использования в тандеме с фронтальной 32-мегапиксельной камерой, когда одновременно захватывается изображение с двух ракурсов (оно может храниться в одном или двух файлах). Фронтальная камера – выдвижная (объектив F/1.9, угол обзора 79,6 градуса).

Ещё одной оригинальной функцией смартфона является Gimbal Motion Camera. В режиме Swivel Mode возможна запись горизонтального видео с удерживанием смартфона одной рукой и применением функций, обычно доступных в механических стабилизаторах. На дополнительном экране могут выводиться органы управления углом камеры, блокировкой для устранения дрожания, режимом слежения и т.д.

Смартфон LG Wing оснащается батареей ёмкостью 4000 мАч и портом USB Type-C (USB 3.1 Gen 1) для подзарядки. Новинка несёт на борту модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 и NFC. Несмотря на не самую большую батарею, устройство получилось достаточно крупным и тяжёлым. Его размеры составляют 169,5×74,5×10,9 мм, а масса – 260 г. Предлагаются два варианта цветового исполнения корпуса: Aurora Gray и Illusion Sky. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 10.

Рекомендованная розничная цена смартфона LG Wing пока не сообщается. Предыдущие утечки свидетельствовали, что эта модель поступит в продажу по цене $915.

Источник: LG