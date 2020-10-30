LG планирует выпустить смартфон со сворачивающимся экраном в марте 2021 года





Буквально на прошлой неделе LG объявила о запуске продаж первого в мире сворачиваемого в трубочку телевизора — модель LG Signature OLED TV R пока предлагается только в Южной Корее по цене $87 000. Теперь же подоспела информация о сроках выпуска смартфона LG со сворачивающимся экраном. По данным The Elec, очередной оригинальный смартфон южнокорейского производителя выйдет в марте 2021 года.

В сентябре LG запустила новую серию с экспериментальным дизайном Explorer Project, которую открыла необычная модель LG Wing (на фото) — в забытом форм-факторе «ротатора» с дополнительным экраном. Тогда же LG показала тизер следующего смартфона серии Explorer Project со сворачивающимся экраном. В коротком ролике нам показали силуэт таинственного смартфона в форм-факторе слайдера со сворачивающимся или, корректнее сказать, растягивающимся экраном.

Впервые о том, что LG работает над складным смартфоном с гибким экраном, проходящим под кодовым обозначением Project B, мы узнали еще в июле. Тогда сообщалось, что проект вышел на стадию прототипирования, а выход серийной модели запланировал на начало 2021 года. Теперь стали известны более точные сроки — март.

Увы, никаких технических подробностей по этому таинственному смартфону по-прежнему нет.

Мобильное подразделение LG терпит убытки в течение последних нескольких лет, но собирается вернуться к прибыли уже в этом году. И, похоже, в достижении этой цели LG делает ставку, в числе прочего, на вот такие необычные смартфоны. Успешность этой стратегии вызывает большие сомнения, но, как показал LG Wing, это может помочь вернуть внимание потребителей к бренду. Да и в условиях единообразия дизайна и текущего кризиса жанра с точки зрения инноваций, подход LG определенно заслуживает уважения.

Как мы уже отмечали ранее, идея такого смартфона на самом деле далеко не нова. TCL показывала рабочий прототип смартфона в таком же форм-факторе еще в начале года, но до серии он не дошел. В то же время сама по себе концепция определенно интригует и будет интересно посмотреть на реализацию LG, учитывая богатый опыт производителя в области гибких экранов. Напомним, дисплейное подразделение уже давно разрабатывает самые разные типы гибких дисплеев, включая те, что можно растягивать.