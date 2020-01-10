LG грозится вернуть мобильное подразделение к прибыли до конца 2021 года





Мобильное подразделение LG является убыточным уже несколько лет. Если быть точным, уже почти пять лет LG вкладывает большие средства в это направление, не получая никакой отдачи. Южнокорейский производитель пробовал менять стратегию, причем не один раз, но желаемого эффекта все предыдущие попытки не принесли. Тем не менее, сейчас руководство твердо убеждено, что сможет вернуть мобильное подразделение к прибыли до конца 2021 года. Соответствующее заявление на CES 2020 сделал гендиректор LG Electronics Квон Брайан.

Как именно LG планирует добиться этого, неясно. Никаких конкретных подробностей CEO не предоставил, лишь заявил, что компания намерена расширять модельный ряд и стабильно выпускать новые модели с определенными «вау-особенностями», которые не оставят потребителей равнодушными.

На уточняющий вопрос журналистов, что именно подразумевается под этими «вау-особенностями», гендиректор не ответил. Так что нам остается пока только гадать, что готовит LG.

По данным IHS, во второй квартале 2019 года LG занимала седьмое место на рынке со скромной долей в 3%. В последнем финансовом отчете за третий квартал 2019 года LG отчиталась, что операционные убытки мобильного подразделения удалось сократить с $268,4 млн во втором квартале до $135 млн. Вот только выручка мобильного подразделения в третьем квартале 2019 года снизилась до $1,27 млрд (с $1,82 млрд в третьем квартале 2018 года).

В прошлом году с целью сокращения расходов LG перенесла производства смартфонов из Южной Кореи во Вьетнам.

На CES 2020 никаких новых смартфонов LG не показала, но в следующем месяце на Mobile World Congress в Барселоне ожидается анонс новых флагманских смартфонов LG G9 и V60. Буквально на днях появились неофициальные рендеры будущего флагмана LG G9 (ниже).

И можно быть уверенным, что по аналогии с парами G8X и V50S и G8 и V50 новые LG G9 и V60 разделят один дизайн на двоих.

Источник: The Korea Times