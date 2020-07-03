Project B. LG собирается выпустить смартфон со сворачивающимся экраном в начале 2021 года





Судя по всему, LG Electronics решилась выйти в сегмент складных смартфонов с гибким экраном, где сейчас бал правит Samsung. Говоря точнее, LG решила пойти еще дальше в этом направлении и, как сообщают корейские источники, планирует выпустить смартфон со сворачивающимся экраном, проходящий под кодовым именем Project B, уже в начале следующего года. Устройство призвано восстановить былую славу LG, вернув ей имидж инновационного игрока в области смартфонов.

Еще в 2018 году LG подтвердила, что уже давно работает над концепцией смартфонов со сгибающимися экранами. Тогда южнокорейский производитель говорил, что его цель состоит не в том, чтобы быть первыми, а в создании поистине уникального устройства. В начале 2019 года на выставке MWC в Барселоне LG повторила, что не торопится и выжидает подходящий момент. И вот сейчас, похоже, мобильное подразделение LG, которое остается убыточным уже несколько лет, но планирует вернуться к прибыли уже в этом году, готово выпустить этот самый уникальный смартфон в совершенно новом форм-факторе.

Как сообщается, что LG приступила к изготовлению прототипов сворачиваемых смартфонов на своем заводе Пхёнтхэк. Обычно цикл разработки включает три-четыре промежуточные стадии прототипирование с изготовлением от 1000 до 2000 прототипов, после чего продукт переходит в финальную стадию.

В ассортименте LG уже есть сворачиваемые телевизоры, а ее дисплейное подразделение уже давно разрабатывает самые разные типы гибких дисплеев, включая те, что можно растягивать. При этом сообщается, что в Project B компания LG планирует использовать экран стороннего производителя. В частности, LG якобы выбрала поставщиком китайскую компанию BOE.

Заглавное фото — неофициальный рендер на основании иллюстраций из недавнего патента LG, описывающего как раз такой смартфон. Он демонстрирует потенциальное устройство с разворачивающимся в сторону гибким экраном, которое в сложенном виде напоминает зажигалку. Сейчас это наиболее вероятная версия дизайна сворачиваемого смартфона LG.

Кроме потенциального сворачиваемого смартфона Project B, в 2021 году LG планирует выпустить еще один необычный смартфон Wing в Т-образный форм-факторе и смартфон в классическом моноблочном исполнении Rainbow.

Источник: thelec