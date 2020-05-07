Чуда не случилось. Дизайнерский смартфон LG Velvet оценен в $700





Как и ожидалось, компания LG сегодня представила в Южной Корее нашумевший дизайнерский смартфон Velvet. Фактически анонс новинки состоялся еще на прошлой неделе, когда южнокорейский производитель раскрыл все технические характеристики; дизайн нам показали еще месяц назад. Сегодня же LG наконец раскрыла подробности о цене и сроках выпуска новинки, но пока только для домашнего рынка Южной Кореи.

Итак, в Южной Корее смартфон LG Velvet уже продается по цене 899 800 вон. Это около $700 по текущему курсу. То есть, да, коммерческого чуда не случилось и цена оказалась достаточно высокой. Глобальный анонс LG Velvet должен состояться в ближайшие недели и если еще на рынке Южной Кореи новинка еще может кого-то заинтересовать, то в Европе, учитывая текущие позиции LG и ценник $700, шансы на успех, мягко говоря, не очень.

Напомним, LG Velvet, выделяющийся в первую очередь рядом оригинальных решений в дизайне (минималистичный блок камер Raindrop и симметрично закругленные грани корпуса 3D Arc Design). Ширина корпуса составляет новинки 74,1 мм, а толщина всего 6,8 мм (при емкости батареи 4300 мА•ч).

LG Velvet оснащается вытянутым экраном Cinema FullVision OLED диагональю 6,8 дюйма и разрешением FullHD+ с соотношением сторон 20,5:9. Сердцем служит уже хорошо знакомая нам среднеуровневая SoC Qualcomm Snapdragon 765G со встроенным модемом 5G, поддерживающая новую технологию быстрой зарядки Quick Charge 3+. Объемы оперативной и встроенной памяти составляют 8 и 128 ГБ соответственно. Основная камера представлена тремя модулями разрешением 48, 8 и 5 Мп. Емкость аккумулятора составляет 4300 мА•ч, есть поддержка быстрой проводной и 10-ваттной беспроводной зарядки. На выбор есть четыре цветовых варианта: Aurora White, Aurora Grey, Aurora Green и Illusion Sunset.

Источник: Engadget