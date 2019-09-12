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LG запатентовала дизайн смартфона со сворачиваемым дисплеем

LG запатентовала дизайн смартфона со сворачиваемым дисплеем

LG запатентовала дизайн смартфона со сворачиваемым дисплеем


Все больше производителей мобильных устройств стараются предложить потребителям инновационные дисплеи. Среди них – LG. Она уже сделала сворачивающийся телевизор  и теперь, похоже, решила распространить эту технологию на смартфоны. Соответствующую патентную заявку компания подала в Корейский информационный сервис правового обеспечения интеллектуальной собственности (KIPRIS).

В документе описывается устройство с необычно большим гибким дисплеем, оснащённым шарнирными механизмами в четырёх местах. Экран настолько большой, что его можно дважды обернуть вокруг корпуса. В свёрнутом виде гаджет похож на обычный смартфон и может выполнять свои основные функции, в раскрытом состоянии его размеры превышают размеры планшета.

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Задумка корейской компании заключается в том, что такое устройство можно развернуть частично, если вам нужен дисплей меньшего размера. При этом система самостоятельно подстроит интерфейс в зависимости от того, какие области будут задействованы. Ещё неизвестно, готова ли LG выпустить такой смартфон со сворачиваемым дисплеем в будущем или это просто концепция, но представить, как бы он мог выглядеть попытался ресурс LetsGoDigital.

Тем временем складной смартфон Samsung Galaxy Fold уже поступил в продажу (пока только в Южной Корее), тогда как запуск Huawei Mate X ожидается в ноябре этого года.

Источник: Gizmochina

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