LG запатентовала дизайн смартфона со сворачиваемым дисплеем





Все больше производителей мобильных устройств стараются предложить потребителям инновационные дисплеи. Среди них – LG. Она уже сделала сворачивающийся телевизор и теперь, похоже, решила распространить эту технологию на смартфоны. Соответствующую патентную заявку компания подала в Корейский информационный сервис правового обеспечения интеллектуальной собственности (KIPRIS).

В документе описывается устройство с необычно большим гибким дисплеем, оснащённым шарнирными механизмами в четырёх местах. Экран настолько большой, что его можно дважды обернуть вокруг корпуса. В свёрнутом виде гаджет похож на обычный смартфон и может выполнять свои основные функции, в раскрытом состоянии его размеры превышают размеры планшета.

Задумка корейской компании заключается в том, что такое устройство можно развернуть частично, если вам нужен дисплей меньшего размера. При этом система самостоятельно подстроит интерфейс в зависимости от того, какие области будут задействованы. Ещё неизвестно, готова ли LG выпустить такой смартфон со сворачиваемым дисплеем в будущем или это просто концепция, но представить, как бы он мог выглядеть попытался ресурс LetsGoDigital.

Тем временем складной смартфон Samsung Galaxy Fold уже поступил в продажу (пока только в Южной Корее), тогда как запуск Huawei Mate X ожидается в ноябре этого года.

Источник: Gizmochina