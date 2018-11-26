LG запатентовала смартфон с 16-ю камерами на задней панели

Шутки-шутками, но мы уже видели смартфон с двумя вырезами в экране, а с учетом ныне царящих на рынке тенденций невозможно спрогнозировать предельное число модулей в камерах будущих моделей. На рынке уже есть модели с тремя (Huawei P20 Pro/Mate 20 Pro, LG V40 ThinQ) и четырьмя основными камерами (Samsung Galaxy A9 (2018)), да и по поводу выпуска Nokia 9 с основной камерой на пять модулей особых сомнений уже не осталось. Но как насчет смартфона с основной камерой, включающей целых 16 (!) модулей? Вариант дизайна такого смартфона описывает недавно зарегистрированный южнокорейским производителем LG в США патент.

На иллюстрациях к патенту запечатлено несколько возможных вариантов того, как могут быть выстроены эти 16 объективов основой камеры.

Как видим, изобретатели выбрали уже знакомую «квадратную» компоновку, но с одним существенным отличием. Вместо обычной ровной поверхности для размещения объективов они предлагают изогнутую (вогнутую или выпуклую) подложку. Меняя радиус кривизны блока, можно будет менять угол обзора каждой камеры. В теории это может обеспечить более широкие возможности в плане оценки глубины сцены и смены фокусировки на готовых снимках.

Также в патенте упоминается некий режим объединения несколько фотографий одной сцены в одно изображение повышенного разрешения и описываются различные манипуляции с готовыми снимками.

Уже сейчас в сети можно найти множество концептуальных изображений, демонтирующих возможный дизайн этого потенциального смартфона LG с 16 основными камерами. Все они являются воплощением фантазий на тему, а не официальными рендерами.

Как и в случае со всеми остальными патентами, факт его регистрации вовсе не означает, что описанное устройство обязательно увидит свет. Но то, что LG ведет соответствующие разработки – неоспоримый факт.

Источник: phonearena