Новости IT-бизнес 21.03.2024 в 17:27 comment views icon

lifecell в прошлом году получил 11,7 млрд дохода (+24,4%), абонентская база выросла до 9,9 млн, а средний чек — до 111 грн

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Оператор связи lifecell обнародовал финансовые и операционные результаты деятельности за четвертый квартал 2023 года и весь год. Прошлый год оказался удачным для компании — она смогла нарастить показатели полученного дохода и активной абонентской базы.

В 2023 году доход lifecell увеличился на 24,4% за год — до 11,7 млрд грн (против 9,4 млрд млн грн в 2022 году). В четвертом квартале 2023 года доход оператора увеличился на 20,5% — до 3,1 млрд грн (против 2,6 млрд грн в четвертом квартале 2022 года). Такое увеличение дохода в основном обусловлено ростом ARPU (средний доход от одного пользователя) и повышенным потреблением услуг по передаче данных.

lifecell минулого року отримав 11,7 млрд доходу (+24,4%), абонентська база зросла до 9,9 млн, а середній чек – до 111 грн

За год показатель скорректированной EBITDA (прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений) вырос на 25% — до 6,8 млрд грн (5,4 млрд грн в 2022 году). В четвертом квартале 2023 года показатель скорректированной EBITDA вырос на 22,2% на годовой основе — до 1,8 млрд грн (против 1,5 млрд грн в четвертом квартале 2022 года). В то же время в 2023 году маржа скорректированной EBITDA за год выросла на 0,2 пункта — до 58,1%. В четвертом квартале 2023 года этот показатель увеличился на 0,8 пункта — до 58,6%.

За год капитальные инвестиции lifecell выросли на 39,9% — до 4,2 млрд грн против 3,0 млрд грн в 2022 году. В четвертом квартале 2023 года этот показатель увеличился на 17,4% — до 1,2 млрд грн (по сравнению с 997,4 млн грн в четвертом квартале 2022 года).

В 2023 году оператор lifecell получил прибыль в размере 2,6 млрд грн против прибыли 972,3 млн грн в 2022 году. При этом в четвертом квартале 2023 года прибыль выросла на 116,5% — до 885,1 млн грн (по сравнению с 408,8 млн грн в четвертом квартале 2022 года).

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lifecell минулого року отримав 11,7 млрд доходу (+24,4%), абонентська база зросла до 9,9 млн, а середній чек – до 111 грн

Активная 3-месячная абонентская база в 2023 году выросла на 16,5% — до 9,9 млн абонентов по сравнению с 8,5 млн в 2022 году. Активный 3-месячный показатель ARPU вырос в 2023 году на 21,2% и составил 110,9 грн по сравнению с показателем 91,5 грн в 2022 году. В то же время показатель 12-месячного активного MOU (среднее количество минут) уменьшился в 2023 году на 18,5%, а в четвертом квартале 2023 года — на 14,9%.

Показатель проникновения смартфонов в сети lifecell на конец 2023 года достиг 73,9%.

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