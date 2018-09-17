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Линус Торвальдс на некоторое время отойдет от разработки ядра Linux, чтобы заняться саморазвитием
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Линус Торвальдс на некоторое время отойдет от разработки ядра Linux, чтобы заняться саморазвитием

Линус Торвальдс на некоторое время отойдет от разработки ядра Linux, чтобы заняться саморазвитием

Создатель ядра Linux Линус Торвальдс неожиданно сообщил о том, что решил сделать перерыв и на время отойти от разработки. Временно заменять Торвальдса на должности куратора разработки ядра Linux будет Грег Кроа-Хартман, отвечающий за поддержку стабильной ветки ядра. Теперь главной задачей Кроа-Хартмана станет завершение разработки версии ядра 4.19, которая сейчас находится на стадии четвертого кандидата в релизы.

Когда именно Торвальдс планирует вернуться из отпуска, не сообщается. Но предполагается, что это случится к моменту открытия следующего окна приема изменений, в рамках которого начнется формирование ядра 4.20. В то же время не исключено, что Кроа-Хартман может задержаться на должности куратора на время разработки версии ядра 4.20.

Торвальдс решил временно оставить пост руководителя разработки Linux, чтобы провести самоанализ и заняться саморазвитием. К этому Линуса подтолкнул недавний случай. Он перепутал место и время проведения октябрьского саммита мэйнтенеров ядра Linux и запланировал отдых с семьей на это время. Линус предложил провести саммит без него, но организаторы вошли в положение Линуса и проголосовали за перенос мероприятия из Ванкувера в Эдинбург, чтобы тот смог принять в нем участие без отмены семейной поездки.

После этого случая Линус осознал, что подобное отношение сильно расходится с его собственным поведением. В своем обращении Линус извинился за то, что иногда ведет себя несдержанно, слишком резко и грубо реагирует на промахи и ошибки других людей, что приводит к возникновению непрофессиональной и напряженной обстановки в сообществе. Можно вспомнить недавний выпад Торвальдса в адрес Intel, связанный с выпуском компанией заплаток от уязвимостей Meltdown и Spectre.

Он также признается, что был бы рад вообще пропустить саммит разработчиков и это плохой знак. Итогом стало решение сделать перерыв, который даст время переосмыслить поведение, научится быть более сдержанным и адекватнее принимать точки зрения других людей.

Торвальдс также пишет, что не чувствует себя выгоревшим, не собирается полностью отходить от разработки Linux и в будущем намерен продолжить работу над проектом, которым занимается уже почти 30 лет.

Источник: lkml и opennet

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