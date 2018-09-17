Линус Торвальдс на некоторое время отойдет от разработки ядра Linux, чтобы заняться саморазвитием

Создатель ядра Linux Линус Торвальдс неожиданно сообщил о том, что решил сделать перерыв и на время отойти от разработки. Временно заменять Торвальдса на должности куратора разработки ядра Linux будет Грег Кроа-Хартман, отвечающий за поддержку стабильной ветки ядра. Теперь главной задачей Кроа-Хартмана станет завершение разработки версии ядра 4.19, которая сейчас находится на стадии четвертого кандидата в релизы.

Когда именно Торвальдс планирует вернуться из отпуска, не сообщается. Но предполагается, что это случится к моменту открытия следующего окна приема изменений, в рамках которого начнется формирование ядра 4.20. В то же время не исключено, что Кроа-Хартман может задержаться на должности куратора на время разработки версии ядра 4.20.

Торвальдс решил временно оставить пост руководителя разработки Linux, чтобы провести самоанализ и заняться саморазвитием. К этому Линуса подтолкнул недавний случай. Он перепутал место и время проведения октябрьского саммита мэйнтенеров ядра Linux и запланировал отдых с семьей на это время. Линус предложил провести саммит без него, но организаторы вошли в положение Линуса и проголосовали за перенос мероприятия из Ванкувера в Эдинбург, чтобы тот смог принять в нем участие без отмены семейной поездки.

После этого случая Линус осознал, что подобное отношение сильно расходится с его собственным поведением. В своем обращении Линус извинился за то, что иногда ведет себя несдержанно, слишком резко и грубо реагирует на промахи и ошибки других людей, что приводит к возникновению непрофессиональной и напряженной обстановки в сообществе. Можно вспомнить недавний выпад Торвальдса в адрес Intel, связанный с выпуском компанией заплаток от уязвимостей Meltdown и Spectre.

Он также признается, что был бы рад вообще пропустить саммит разработчиков и это плохой знак. Итогом стало решение сделать перерыв, который даст время переосмыслить поведение, научится быть более сдержанным и адекватнее принимать точки зрения других людей.

Торвальдс также пишет, что не чувствует себя выгоревшим, не собирается полностью отходить от разработки Linux и в будущем намерен продолжить работу над проектом, которым занимается уже почти 30 лет.

Источник: lkml и opennet