Линус Торвальдс резко высказался в адрес Intel и назвал разработанные компанией заплатки «полной и бесполезной чушью»

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Создатель ядра Linux Линус Торвальдс особо никогда не сдерживал себя в выражениях. В 2012 году он обматерил NVIDIA за нежелание выпускать официальные поддерживаемые драйвера для ОС Linux и прямым текстом сказал, куда надо идти чипмейкеру. А на днях Торвальдс не выдержал и в свойственной ему манере без цензуры и политкорректности высказался в адрес Intel. Недовольство Торвальдса вызвала ситуация с выпуском исправления для уязвимостей Meltdown и Spectre.

«Что, черт побери, происходит то, а?» – задается вопросом Торвальдс, рассуждая о разработанных Intel защитных механизмах от второго варианта уязвимости Spectre, попутно заявляя, что Intel делает «безумные вещи», которые «лишены всякого смысла».

«В сущности, эти патчи являются полной и бесполезной чушью», – заявил Линус Торвальдс.

Суть проблемы заключается в том, как Intel относится к самой уязвимости Spectre и решению связанных с ней проблем.

Как отмечает ресурс The Register, как минимум два следующих поколения процессоров Intel будут содержать изъян в архитектуре и поставляться с опцией, позволяющей защититься от проведения данного типа атак на программном уровне. По сути, Intel рассматривает защиту от Spectre в качестве дополнительной опции, а не ошибки безопасности, которая должна быть обязательно устранена.

«Пусть кто-нибудь свяжется с ними [с руководством Intel] и скажет, что это полное безумство. Пожалуйста, инженеры, хоть кто-то, поговорите с управленцами», – отмечает Торвальдс.

В комментарии The Register представитель Intel заверил, что компания серьезно относится к отзывам отраслевых партнеров.

«Мы активно сотрудничаем с сообществом Linux, в том числе и с Линусом, поскольку стремимся вместе работать над решением [проблем]», – сказал представитель Intel.

Заявление Торвальдса появилось практически одновременно с обновленным гайдлайном Intel, в котором производитель призывает клиентов и пользователей воздержаться от установки проблемных заплаток, хотя еще недавно компания советовала ставить патчи как можно быстрее.

Источник: The Verge, The Register и LKML.org