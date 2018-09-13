Loon смогла передать интернет-сигнал через сеть стратостатов на 1000 км

Компания Loon, являющаяся дочерним подразделением Alphabet, провела очередной эксперимент. Она смогла осуществить беспроводную передачу интернет-сигнала на расстояние в 1000 км. Предыдущий рекорд составлял 100 км.

Отметим, 1000 км – это совокупная дистанция, которую прошёл сигнал между семью стратостатами. Однако расстояние между двумя наиболее удалёнными стратостатами составляло 600 км. Как отмечают в Loon, при этом была обеспечена точность позиционирования, сопоставимая с броском мяча на расстояние в 100 метров с последующим попаданием в мусорную корзину. При этом в данном случае мусорная корзина находилась в постоянном движении в стратосфере.

Компания Loon развивает проект по обеспечению интернет-доступа в труднодоступных регионах. Для этого предлагается использовать сеть передатчиков, размещённых на воздушных шарах, которые парят в стратосфере. При этом можно будет обеспечивать покрытие больших территорий, один стратостат может покрыть территорию площадью до 40 тыс. км2, в том числе в труднодоступных местах.

Источник: Engadget