Лопнувший трос повредил антенну радиотелескопа Аресибо





Как сообщает Университет центральной Флориды, один из крупнейших и самых известных научных инструментов Земли, радиотелескоп обсерватории Аресибо (Пуэрто-Рико), получил серьезные повреждения из-за обрыва одного из вспомогательных кабелей.

10 августа 2020 г. один из тросов, поддерживающих платформу для доступа к облучателю, свисающую над решеткой телескопа, порвался и упал, пробив в антенне, составленной из перфорированных алюминиевых пластин, тридцатиметровую дыру. Повреждения получил и висящий рядом с платформой купол, в котором находится приемное оборудование телескопа. Причина обрыва пока что не выявлена, инженеры обсерватории заняты оценкой масштабов разрушений.

Это уже не первый раз, когда построенный в 1963 г. в естественной карстовой воронке телескоп, диаметр антенны которого составляет 307 м, получает повреждения. Пуэрто-Рико расположен на пути следования многих тропических ураганов и штормов. Так, например, повреждения, нанесенные обсерватории ураганом Мария в 2017 г., до сих пор до конца не устранены. Тем не менее, телескоп возобновил работу еще в октябре 2017 г.

До введения в эксплуатацию в 2016 г. китайского FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope) с антенной диаметром в 500 м, именно телескоп Аресибо был самым большим в мире радиотелескопом с заполненной апертурой. Главный инструмент обсерватории Аресибо участвовал в уточнении сидерического периода вращения Меркурия; измерении периодичности пульсара в Крабовидной туманности; обнаружении первого двойного пульсара PSR B1913+16; обнаружении первого «миллисекундного» пульсара PSR J1937+21; открытии пульсара PSR 1257+12, у которого в дальнейшем были найдены первые планеты за пределами Солнечной системы и других важных научных открытиях.

Телескоп Аресибо участвовал в проекте поиска внеземных цивилизаций SETI и именно отсюда 16 ноября 1974 г. было отправлено «Послание Аресибо» – радиосигнал, содержащий сообщение, составленное астрофизиками Фрэнком Дрейком и Карлом Саганом. Сигнал ушел в направлении шарового звёздного скопления М13, находящегося на расстоянии 25000 световых лет от Солнечной системы в созвездии Геркулеса.

Кроме того, обсерватория Аресибо не редко становился местом действия фантастических романов и фильмов. Именно здесь происходит финальная схватка в одной из лент про Джеймса Бонда – GoldenEye (1995). Большинство событий фантастического фильма Contact (1997), снятого по роману Карла Сагана, так же разворачивается на Аресибо. Вступительная сцена романа Артура Кларка «2010: Одиссея Два» происходит на площадке рядом с излучателем антенны Аресибо. Вдохновлялись обсерваторией и создатели мультиплеерной карт Rogue Transmission для шутера Battlefield 4.

Интересно, что самый крупный в мире радиотелескоп декаметрового диапазона находится в Украине. Это расположенный в Харьковской области телескоп УТР-2 (украинский Т-образный радиотелескоп-2), размеры антенны которого составляют 1860 на 900 м.