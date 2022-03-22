MacPaw запустила SpyBuster — программу для macOS, которая защитит от киберугроз со стороны россии и беларуси

Украинские разработчики MacPaw представили SpyBuster. Это новая программа для macOS, название которой говорит само за себя: ПО предназначено для защиты персональных данных от киберугроз, в частности со стороны россии и беларуси.

С начала российского вторжения в Украину значительно возросло количество и интенсивность кибератак со стороны россии не только на объекты критической инфраструктуры, но и граждан Украины. Именно это мотивировало команду Technological R&D MacPaw создать SpyBuster. Кстати, это сугубо волонтерский проект, который решили масштабировать — теперь приложение доступно во всем мире.

Что умеет SpyBuster?

Благодаря приложению, пользователи могут определить, какие из программ и сайтов на их компьютерах Mac были разработаны в россии и беларуси, а также какие из сайтов и программ подключаются к серверам на территории россии и беларуси. По желанию пользователи могут удалить такие программы и заблокировать потенциально опасные соединения за несколько секунд.

Также SpyBuster имеет социальное значение — программа может предупредить украинские сайты и медиа о возможном подключении их сайтов к серверам в россии и беларуси.

Основные характеристики SpyBuster

В приложении есть две вкладки: Static Analysis и Dynamic Analysis. Статический анализ выявляет только те приложения, которые происходят из россии или беларуси. После обнаружения таких программ их можно удалить или заблокировать коммуникацию с серверами в странах-агрессорах.

Динамический анализ показывает поведение программ и веб-сайтов в режиме реального времени. Когда пользователь запускает приложение на своем Mac, он сразу начинает что-то делать: отправлять сообщения на серверы, записывать файлы, получать доступы и т.д.

SpyBuster сканирует все соединения и показывает их историю (logs), из которой понятно, было ли соединение безопасным. Выбрав опцию Compromised Only, можно увидеть только потенциально опасные соединения. Чтобы навсегда запретить их, нужно выбрать Deny this connection.

Загрузить ПО можно по ссылке — необходима версия macOS 10.15 или новее. По словам разработчика, приложение обрабатывает данные о подключении локально на устройстве и только при использовании, при этом данные нигде не хранятся. Все вопросы и отзывы о работе или технических характеристиках можно адресовать на [email protected].