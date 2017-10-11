Марк Цукерберг извинился за бестактный виртуальный тур по разрушенному Пуэрто-Рико

Недавнюю видеоконференцию главы Facebook Марка Цукерберга с демонстрацией возможностей платформы виртуальной реальности Facebook Spaces на фоне затопленных домов и бедствующих жителей Пуэрто-Рико общественность восприняла мягко говоря не очень. Многие восприняли это как попытку «нажиться на катастрофе». Волна негатива была настолько большой, что уже на следующий день сам глава соцсети принес свои извинения и объяснился, что на самом деле преследовал иную цель.

По словам Марка, эта небольшая демонстрация должна была показать, как технологии VR могут «повысить осведомленность» пользователей (о стихийных бедствиях и других катастрофах) и одновременно способствовать налаживанию сотрудничества с Красным Крестом. Глава Facebook выразил сожаление по поводу того, что не смог донести это во время презентации.

В том, что Цукерберг хотел, как лучше никто не сомневается (нет, серьезно). Но не похоже, что он полностью осознал всю глубину проблемы. Для некоторых проблемой стало само существования VR-тура как такового. Ураган «Мария» оказался беспрецедентной катастрофой, которая полностью уничтожила инфраструктуру Пуэрто-Рико и унесла несколько десятков человеческих жизней. И использовать трагедию, пускай даже для социального проекта с благими намерениями, кажется бестактным решением.

Это вовсе не означает, что виртуальная реальность и прочие технологические разработки не могут использоваться для освещения подобного рода катастроф, но опыт Facebook четко показывает, что в этом вопросе надо быть крайне деликатным.

Источник: Mark Zuckerberg (Facebook)