Марк Цукерберг посетил Пуэрто-Рико с виртуальным визитом, чтобы рассказать, как Facebook помогает бедствующим жителям острова

Пока компании Tesla и Alphabet занимаются восстановлением инфраструктуры разрушенного ураганами Пуэрто-Рико (1 и 2) глава и основатель Марк Цукерберг совершает виртуальные туры по постепенно отправляющейся от природной и гуманитарной катастрофы территории, демонстрируя возможности платформы Facebook Spaces. Отметим, что подобное рекламирование продукта в преддверии четвертой ежегодной конференции Oculus Connect выглядит весьма странным и многие, включая профильные ресурсы, уже осудили и раскритиковали поступок предпринимателя.

О самой платформе Facebook Spaces, которая, по сути, представляет собой соцсеть в виртуальной реальности для владельцев гарнитур Oculus Rift, мы рассказывали еще в начале этого года, когда состоялся запуск бета-версии продукта. Теперь же Цукерберг, видимо, решил напомнить о разработке, устроив видеовстречу с руководителем социальной платформы Рэйчел Франклин на фоне потрепанных ураганом «Мария» пейзажей острова.

Live from virtual reality — teleporting to Puerto Rico to discuss our partnership with NetHope and American Red Cross to restore connectivity and rebuild communities. Опубліковано Mark Zuckerberg 9 жовтня 2017 р.

Переместившись из Калифорнии на Карибы с помощью «летающего шара», как в детском фантастическом фильме «Полёт навигатора», Цукерберг принялся рассказывать о том, как технологический гигант использует технологии машинного обучения в рамках собственных усилий по оказанию помощи пострадавшим от урагана жителям острова. В частности, глава Facebook упомянул о предоставлении картографических инструментов на базе ИИ для поисково-спасательных операциях на местах. Всего он упомянул три типа карт. Это карты плотности местоположения для отображения местонахождения людей до, в момент и после бедствия, карты передвижений для отображения перемещений между городами и районами в течение заданных периодов времен и, конечно же, инструмент проверки безопасности Safety Check.

Отметим, что пользователям соцсетей эта видеоконференция тоже особо не понравилась. И некоторые назвали Цукерберга «бессердечным миллиардером», пытающимся «нажиться на катастрофе». Их можно понять, то, что Цукерберг рассказывает о помощи бедствующим в Пуэрто-Рико в виртуальной реальности выглядит как минимум несколько странно.

Остается добавить, что конференция разработчиков Oculus Connect 4 открывает свои двери уже завтра. Предполагается, что в числе прочего там может быть представлена автономная гарнитура виртуальной реальности Oculus Pacific за $200, о которой мы писали летом.

Источник: Engadget