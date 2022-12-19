Marvel — четвероногий робот, способный лазать по стенам и другим вертикальным поверхностям с помощью электромагнитов

Исследователи из Корейского передового института науки и технологий (KAIST) вместе с коллегой из Университета Иллинойса создали робота, по имени Marvel: у него есть четыре ноги с электромагнитами, поэтому он может лазать по металлическим стенам и потолкам, тем самым упрощая процесс технического обслуживания в определенных отраслях.

Marvel предназначен для выполнения опасных работ по обслуживанию крупных металлических конструкций, таких как нефтяные резервуары, мосты и водонапорные башни. Он использует комбинацию магнитных эластомеров и электромагнитов для намагничивания и размагничивания при необходимости, что позволяет ногам робота держаться на поверхности или делать шаги.

Перед работой Marvel, подобно коту, осторожно проверяет поверхность передними лапами, чтобы убедиться в ее устойчивости.

В лаборатории роботу удалось преодолеть щели шириной 10 см и препятствия высотой 5 см, а также переходить с горизонтальных на вертикальные поверхности и наоборот. Робот также может перевозить полезную нагрузку весом до 3 килограммов.

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Во время тестирования в реальных условиях Marvel без проблем залез на пильный и ржавый накопительный резервуар со скоростью 0,35 метра в секунду. При необходимости робот может ускорить ход до 0,7 метра в секунду.

Ранее Рафаэль Зюфферей из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне и его коллеги создали робота-птицу с огромными когтями: он имеет размах крыльев 1,5 метра и вес 700 граммов; в дальнейшем его можно использовать для сбора образцов в труднодоступных местах или для изучения дикой природы в ее привычной среде обитания.

Источник: Science, Techspot