Новости Игры 04.01.2024 в 19:10 comment views icon

Marvel’s Guardians of the Galaxy – В Epic Games Store можно бесплатно получить игру о приключениях Стражей Галлактики

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Вадим Карпусь

Автор новостей

В магазине Epic Games Store подходит к концу Праздничная распродажа, в рамках которой пользователи сервиса могли пополнить свои коллекции 17 играми совершенно бесплатно. Последней игрой, участвующей в этой праздничной раздаче, стала Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Marvel’s Guardians of the Galaxy ─ это action-adventure, рассказывающая о приключениях Стражей Галлактики. Игроку предстоит управлять Питером Квиллом (Звёздный Лорд) и пытаться спасти мир от угрозы, которая появилась в результате их же необузданной активности. Другие члены команды Стражей, такие как Гамора, енот Ракета, Грут и Дракс Разрушитель, не являются напрямую играбельными персонажами, но им можно отдавать приказы во время боя. На различных этапах игры игрок может принимать ключевые решения с помощью диалоговых веток, которые повлияют на отношения между Стражами и результаты определённых миссий. Но при этом концовка у игры лишь одна.

Бесплатная раздача Marvel’s Guardians of the Galaxy доступна по следующему адресу в Epic Games Store. Игру можно добавить в свою библиотеку до 11 января. Также предлагаем ознакомиться с обзором игры в одном из предыдущих материалов.

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