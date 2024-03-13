Новости Кино 13.03.2024 в 09:28 comment views icon

Marvel уволила создателя мультсериала X-Men ’97 за неделю до премьеры

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Юрій Орос

Автор новостей

Marvel уволила создателя мультсериала X-Men ’97 за неделю до премьеры

Marvel Studios уволила Бо ДеМайо, создателя будущего анимационного сериала X-Men ’97, который выйдет через неделю на Disney+. ДеМайо ранее продюсировал и писал сценарии для другого шоу Marvel, «Лунный рыцарь», а также работал над «Ведьмаком» и «Звездный путь: странные новые миры».

Время увольнения ДеМайо необычно, учитывая, что премьера фильма X-Men ’97 должна состояться на Disney+ 20 марта. ДеМайо считается создателем и исполнительным продюсером всего первого сезона сериала. Он даже закончил писать сценарий для будущего второго сезона и вел переговоры со своей командой о третьем сезоне, сообщает The Verge.

Стороны пока не прокомментировали это увольнение. ДеМайо, похоже, удалил свой аккаунт в Instagram, где регулярно публиковались новости о его работе с Marvel. Также больше не активен его «цензурный» аккаунт OnlyFans, который ДеМайо создал перед началом работы над «Людьми Икс 97».

Marvel уволила создателя мультсериала X-Men '97 за неделю до премьеры

X-Men ’97 продолжает сюжетную линию мультсериала X-Men: The Animated Series, который выходил на экраны с 1992 по 1997 год. В новый сериал вернулись некоторые актеры, в том числе Ленор Занн (озвучивающая Роуг), Джордж Буза (Зверь), Кэл Додд (Росомаха), Эдриан Хаф (Найткроулер), Крис Бриттон (Мистер Синистер) и Крис Поттер (Гамбит).

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