banner
Новости Кино 30.04.2026

Marvel опубликовала первые страницы сценария "Человек-паук: Абсолютно новый день" / Spider-Man: Brand New Day

author avatar

София Шадрина

Автор новостей

Marvel опублікувала перші сторінки сценарію "Людина-павук: Абсолютно новий день" / Spider-Man: Brand New Day / Gizmodo

Marvel вместе с Entertainment Weekly опубликовали первые три страницы сценария «Человек-паук: Абсолютно новый день» («Spider-Man: Brand New Day») — с рукописными заметками режиссера Дестина Дэниела Креттона.


Открывает картину логотип Marvel Studios — но не обычный. Во время него мы услышим голос Тома Холланда, который зачитывает письмо к Эм-Джей, написанного в конце «Человека-паука: Домой пути нет». В то же время на экране промелькнут воспоминания, которые Питер больше не делит с Недом, Эм-Джей и тетей Мэй — все они забыли о его существовании после заклинания Доктора Стрэнджа.

Marvel / Entertainment Weekly
В рукописных заметках Креттон сравнивает состояние Питера с Марти МакФлаем из «Назад в будущее»: герой «исчез из существования», и «впервые Питер абсолютно сам».

Marvel / Entertainment Weekly
Действие разворачивается через девять месяцев после финала предыдущего фильма — в той самой заброшенной квартире, где мы его оставили. Основная часть «Абсолютно нового дня» происходит уже четыре года спустя.

Marvel / Entertainment Weekly
Далее Питер кратко общается с ЕВ — новым искусственным интеллектом собственного производства. Сценарий подчеркивает: денег Старка больше нет, поэтому вся техника сделана вручную через «3D-принтер на стероидах». ЕВ, как отмечает документ,

«К сожалению, ближе всего к другу, что есть у Питера».

На телефоне — напоминание положить цветы на могилу тети Мэй. На экране — видео Неда о первом дне в MIT. Питер смотрит его, сидя вверх ногами на стальной балке над Манхэттеном — именно так, как в уже опубликованном трейлере.


Самый интригующий момент — когда Питер внезапно испытывает «небольшую острую головную боль». Сценарий описывает это как «первый намек на то, что жизнь полностью в тени дает о себе знать — что-то меняется, и, возможно, не к лучшему». Судя по трейлеру, где героя показывают в каком-то коконе, речь идет о новой фазе «паучьего» жизненного цикла Питера. Деталей пока нет.

Третья страница завершается словами «НАЧИНАЕТСЯ МОНТАЖ:» — и на этом публикация обрывается. Далее, вероятно, идут бои со второстепенными злодеями: Бумерангом, Тарантулой, Надгробием и Скорпионом.

Главные злодеи фильма до сих пор не подтверждены — ими, похоже, является ниндзя-монах клан «Рука». Роль Сэди Синк из «Очень странных дел» официально не раскрыта, хотя ее связывают либо с Джин Грей из «Людей Икс», либо с Мэри Джейн Уотсон. Брюс Бенер появится в фильме и, похоже, превратится в Дикого Халка. Есть также Каратель — хотя и без понятного контекста. Обо всех этих деталях мы уже писали после показа на CinemaCon.

«Человек-паук: Абсолютно новый день» выходит в прокат 31 июля 2026 года Ранее Том Холланд обещал, что это будет «совершенно новая глава» — и первые страницы сценария это подтверждают.

Спецпроекты
Источник: Entertainment Weekly

 

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить