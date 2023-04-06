«MaXXXine» собирает звездный состав – Кевин Бэйкон и Джанкарло Эспозито присоединятся к королеве крика Миа Гот в продолжении слэшеров «X» и «Перл»

A24 опубликовала ретро-тизер будущего фильма ужасов «MaXXXine» – и он получил действительно звездный актерский состав.

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Королева крика Миа Гот уже в третий раз появится в серии фильмов «X», но на этот раз ей составят компанию Элизабет Дебики («Довод»), Мозес Самни («Крид»), Мишель Монахэн («Миссия невыполнима: Последствия»), Бобби Каннавале («Наблюдающий»), Лилли Коллинз («Эмили в Париже»), певица Холзи («Зверопой 2»), Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»), и Кевин Бэйкон («Город на холме»).

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Подробности о том, какие роли отводятся актерам, вообще-то пока держат в тайне. Однако некоторые общие описания сюжета намекают на то, что Дебики сыграет режиссера, а Эспозито – агента фильмов для взрослых. Монахэн, Каннавале и Бэйкон будут играть детективов, поэтому можно рассчитывать, что расследованию убийства отведут важную роль.

Главная героиня Максин в исполнении Гот спустя 6 лет после «шоу ужасов», которое произошло во время съемки фильма для взрослых на сельской ферме в Техасе, снова попытается воплотить в жизнь свою мечту стать настоящей кинозвездой.

«Это лучший сценарий из трех на сегодняшний день. Это будет лучший фильм из трех. Это история с самыми высокими ставками. Максин преодолела столько всего – поэтому в новом мире она становится сильнее и готова пройти через несколько новых приключений», – сказала Гот в интервью Variety.

Тай Уэст снова пишет сценарий и срежиссирует историю – значит, франшиза в надежных руках. Публика неплохо реагировала на предыдущие слэшеры – они обошлись в $2 млн, а собрали более $22 млн. Может показаться, что это немного, однако такой популярности серии «X» было достаточно для того, чтобы снять продолжение – с незначительным финансовым давлением на A24, а значит и большей творческой свободой для Уэста

Фильм «X» вышел в 2022 году, а впоследствии появился и «Перл», который тайно снимали одновременно с первой частью. Также есть вероятность того, что MaXXXine – не последний фильм франшизы.

Как сообщает Collider, съемки MaXXXine начнутся в этом месяце в Лос-Анджелесе – дату выхода фильма еще не сообщили.