McDonald’s готовится к возобновлению работы в Украине — открытие ресторанов может начаться с августа

В конце прошлой недели министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что МИД ведет переговоры с головным офисом McDonald’s и правительством Соединенных Штатов о возможности возобновления работы в Украине. Теперь стало известно, что открытие заведений может начаться с августа — при условии согласования вопросов безопасности. Об этом в интервью Forbes рассказал руководитель одного из киевских ресторанов McDonald’s на условиях анонимности.

СЕО украинской сети McDonald’s Юлия Бадритдинова рассказала, что в настоящее время компания работает над обновлением протоколов безопасности. Этот процесс, в частности, включает просмотр каждой локации на предмет наличия рядом бомбоубежищ. Менеджер подтвердила, что McDonald’s не будет работать во время воздушных тревог — рестораны будут срочно закрываться сразу после включения сирен.

Юлия Бадритдинова объяснила, что это само по себе достаточно непростой процесс, поскольку ресторан — это минизавод со сложным оборудованием и большим количеством посетителей.

В то же время, есть проблемы с цепочкой поставок — из-за разрушенной инфраструктуры есть определенная категория продуктов, которые придется закупать в других регионах или странах. В тексте упоминается упаковка или соки длительного хранения и соусы.

Еще одно направление, которое сейчас занимается сеть, — тренинги для восстановления знаний и навыков людей, а также тренинги для работы с ПТСР, поскольку очень многие украинцы пережили реальные ужасы войны.

McDonald’s продолжает платить заработную плату всему персоналу в Украине, а также сохранила все дополнительные блага – медицинская страховка, служебный автомобиль, дополнительные выплаты. По словам Юлии Бадритдиновой, выплаты происходят с корпоративного счета и это десятки миллионов долларов за эти месяцы для команды, в которой более 10 000 человек.

В McDonald’s в результате обстрелов российских оккупантов пострадали девять ресторанов. В разной степени, которые планируют ремонтировать. В некоторые из них на территориях, где продолжаются боевые действия, компания еще не имела возможности попасть, поэтому не может точно оценить ущерб.

В системе McDonald’s более 40 000 ресторанов, а в Украине — 107.

Во второй месяц войны McDonald’s реорганизовала команду в Украине в крупную волонтерскую организацию, которая сейчас работает по нескольким направлениям и помогает другим украинцам.