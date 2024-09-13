Meizu Lucky 08 — доступный смартфон с нетипичным дизайном камеры и большой батареей

Стало известно, что Meizu планирует расширить свою линейку Android-смартфонов новой серией. Она будет позиционироваться по характеристикам и цене ниже текущих линеек Note и флагманских моделей.

Первое из этих устройств новой линейки будет называться Lucky 08. Оно будет иметь только две задние камеры. Однако эти камеры будут расположены в нестандартном корпусе, что создает впечатление, будто одна из них имеет орбиту (или зубчатую дорожку) вокруг другой, с интересным радиальным фоном. Этот резкий отход от стандартных выступлений камер будет представлен в черном и золотом цветах. Об этом сообщает инсайдера Digita Chat Station.

Согласно имеющейся информации, смартфон Meizu Lucky 08 будет иметь большую батарею емкостью около 6000 мАч. Также ему приписывают функции Flyme AIOS, как у флагманских моделей Meizu. Впрочем, ожидается, что устройство будет иметь пластиковую рамку с плоскими боковыми гранями, чтобы снизить его цену до примерно 1999 юаней (около $280).

Официальная презентация Meizu Lucky 08 в Китае ожидается уже в сентябре 2024 года.

Источник: notebookcheck

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.