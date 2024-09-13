Новости Технологии 13.09.2024 в 13:30 comment views icon

Meizu Lucky 08 — доступный смартфон с нетипичным дизайном камеры и большой батареей

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Meizu Lucky 08 — доступный смартфон с нетипичным дизайном камеры и большой батареей

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Стало известно, что Meizu планирует расширить свою линейку Android-смартфонов новой серией. Она будет позиционироваться по характеристикам и цене ниже текущих линеек Note и флагманских моделей.

Первое из этих устройств новой линейки будет называться Lucky 08. Оно будет иметь только две задние камеры. Однако эти камеры будут расположены в нестандартном корпусе, что создает впечатление, будто одна из них имеет орбиту (или зубчатую дорожку) вокруг другой, с интересным радиальным фоном. Этот резкий отход от стандартных выступлений камер будет представлен в черном и золотом цветах. Об этом сообщает инсайдера Digita Chat Station.

Meizu Lucky 08 – доступний смартфон з нетиповим дизайном камери та великою батареєю

Согласно имеющейся информации, смартфон Meizu Lucky 08 будет иметь большую батарею емкостью около 6000 мАч. Также ему приписывают функции Flyme AIOS, как у флагманских моделей Meizu. Впрочем, ожидается, что устройство будет иметь пластиковую рамку с плоскими боковыми гранями, чтобы снизить его цену до примерно 1999 юаней (около $280).

Официальная презентация Meizu Lucky 08 в Китае ожидается уже в сентябре 2024 года.

Источник: notebookcheck

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