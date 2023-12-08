Mercedes и BMW занижают автономность своих электромобилей. Tesla и Lucid — завышают

Журнал Consumer Reports показал, какие из электромобилей не дотягивают до заявленных EPA (Управление по охране окружающей среды США) показателей запаса хода, а которые могут комфортно превышать указанные диапазоны.

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Показатели запаса хода, предоставленные EPA, объединяют в себе имитацию езды по городу и по шоссе в одну цифру, сообщает Carscoops. Это отличается от оценок пробега автомобилей с ДВС, включающих отдельные цифры для езды по городу и по шоссе. Традиционно электромобили более эффективны во время езды по городу, поскольку они могут улавливать энергию с помощью рекуперативного торможения, но для теста Consumer Reports решил протестировать новые электромобили исключительно на шоссе, чтобы увидеть, как они сравниваются с показателями запаса хода, предоставленными EPA.

В тесте издания 22 самых популярных новых электромобиля прошли одинаковый тест на дальность пробега по шоссе с постоянной скоростью 112 км/ч до полного истощения заряда аккумулятора.

Кто добился успеха

Новые электромобили Mercedes-Benz и BMW с комфортом превзошли оценки запаса хода, определенные Агентством по охране окружающей среды. К примеру, Mercedes EQE 350 4Matic проехал на одном заряде 534 км, что на 116 км больше. Аналогично, внедорожник EQE 350 4Matic превысил свой расчетный запас хода на 50 км, достигнув 455 км по сравнению с оценкой EPA в 407 км.

В случае с BMW, i4 M50 превысил заявленный запас хода на 76 км, достигнув 512 км по сравнению с заявленными 436 км. Аналогично, iX xDrive50 превысил заявленный запас хода на 74 км, преодолев 595 км в отличие от 550 км, заявленных EPA.

Несколько других автомобилей превысили свои показатели запаса хода, определенные EPA, например Ford Mustang Mach-E Premium AWD Extended Range (превышение 47 км), Hyundai Ioniq 5 SEL AWD (на 17,8 км), Rivian R1T (на 32 км), и VW ID.4 Pro (21 км).

Те, кому не удалось

Несколько электромобилей не дотащили. Худший результат показал Ford F-150 Lightning Lariat Extended Range, проехавший всего 435 км, что на целых 80 км меньше, чем рекомендовано EPA. Среди других электромобилей с низкими показателями – Lucid Air Touring (-64 км), Tesla Model S Long Range (-63 км) и Lexus RZ 450e Premium (-29 км).