Электромобили Tesla, Audi и Nissan теряют наименьше запаса хода зимой. VW ID.4 — наибольше

Компания Recurrent решила решить вопрос, как именно зимние условия влияют на автономность электромобилей. Для этого в течение зимы 2022-23 они исследовали статистику более 10 тыс. электрических автомобилей 18 моделей. В среднем их запас хода снизился на 30%.

Меньше всего от холодной погоды страдает Audi e-tron. Исследователи высчитали, что модели 2021-22 года выпуска теряют в среднем всего 16% от запаса хода в нормальных условиях. Второе место у Nissan Leaf 2019 года (в инфографике опечатка) с результатом -23%. Сразу три Tesla (Model 3, Model Y, Model X, в модификациях с наибольшим запасом хода) теряют процентом больше. Интересно, что старейшая из Tesla — Model S имеет худший показатель 28%.

Два электромобиля из финального списка хуже всего приспособлены к зиме, теряя более 40% запаса хода на одном заряде. Речь о Volkswagen ID.4 (-46%) и Chevrolet Bolt разных лет выпуска – на 42% меньше, сравнивая с летними показателями.