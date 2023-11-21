Новости Авто 21.11.2023 в 11:23 comment views icon

Электромобили Tesla, Audi и Nissan теряют наименьше запаса хода зимой. VW ID.4 — наибольше

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Электромобили Tesla, Audi и Nissan теряют наименьше запаса хода зимой. VW ID.4 — наибольше

Компания Recurrent решила решить вопрос, как именно зимние условия влияют на автономность электромобилей. Для этого в течение зимы 2022-23 они исследовали статистику более 10 тыс. электрических автомобилей 18 моделей. В среднем их запас хода снизился на 30%.

Меньше всего от холодной погоды страдает Audi e-tron. Исследователи высчитали, что модели 2021-22 года выпуска теряют в среднем всего 16% от запаса хода в нормальных условиях. Второе место у Nissan Leaf 2019 года (в инфографике опечатка) с результатом -23%. Сразу три Tesla (Model 3, Model Y, Model X, в модификациях с наибольшим запасом хода) теряют процентом больше. Интересно, что старейшая из Tesla — Model S имеет худший показатель 28%.

Два электромобиля из финального списка хуже всего приспособлены к зиме, теряя более 40% запаса хода на одном заряде. Речь о Volkswagen ID.4 (-46%) и Chevrolet Bolt разных лет выпуска – на 42% меньше, сравнивая с летними показателями.

Электромобили Tesla, Audi и Nissan теряют наименьше запаса хода зимой. VW ID.4 — наибольше

Завантаження коментарів...

Новые посты

Посты
Як ми слухали музику у 2000-х? Oldscool Edition
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Nazar

mr.Karter

Посты
Досвід аліекспресс. Бренди та техніка, варті уваги 11.11
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png

Максим Арсенюк

Compositing Artist, Freelance

Посты
Ігровий ТОП за мотивами творчості Говарда Лавкрафта: Ктулху фхтаґн!
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Nazar

mr.Karter

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить