Новости Military Tech 01.02.2024 в 13:47 comment views icon

Месть за корвет «Тернополь». Спецназовцы ГУР уничтожили ракетный катер «ивановец» черноморского флота рф

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Юрій Орос

Автор новин

Месть за корвет «Тернополь». Спецназовцы ГУР уничтожили ракетный катер «ивановец» черноморского флота рф

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ГУР МО сообщает что в результате спецоперации уничтожен вражеский ракетный катер «ивановец». Это можно назвать местью за украинский корвет «Тернополь», захваченный российскими войсками 20 марта 2014 года во время оккупации Крыма, и затем превращенный в плавучую мишень для потопления противокорабельной крылатой ракетой «Москит», выпущенной именно с «Ивановца».

В ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года операцию осуществили воины спецподразделения Group 13 Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.

Месть за корвет «Тернополь». Спецназовцы ГУР уничтожили ракетный катер «ивановец» черноморского флота рф

В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением — «ивановец» дал крен на корму и затонул. Стоимость утраченного государством-агрессором корабля составляет ориентировочно $60-70 млн.

Поисково-спасательная операция российских оккупантов на Донузлаве, согласно предварительной информации, успеха не имела. Зато событие позволило зачеркнуть еще одно судно российского черноморского флота.

Месть за корвет «Тернополь». Спецназовцы ГУР уничтожили ракетный катер «ивановец» черноморского флота рф

Партнер раздела Military Tech?

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