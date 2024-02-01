Месть за корвет «Тернополь». Спецназовцы ГУР уничтожили ракетный катер «ивановец» черноморского флота рф

ГУР МО сообщает что в результате спецоперации уничтожен вражеский ракетный катер «ивановец». Это можно назвать местью за украинский корвет «Тернополь», захваченный российскими войсками 20 марта 2014 года во время оккупации Крыма, и затем превращенный в плавучую мишень для потопления противокорабельной крылатой ракетой «Москит», выпущенной именно с «Ивановца».

В ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года операцию осуществили воины спецподразделения Group 13 Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.

В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением — «ивановец» дал крен на корму и затонул. Стоимость утраченного государством-агрессором корабля составляет ориентировочно $60-70 млн.

Поисково-спасательная операция российских оккупантов на Донузлаве, согласно предварительной информации, успеха не имела. Зато событие позволило зачеркнуть еще одно судно российского черноморского флота.

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